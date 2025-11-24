Anche i Trabocchi diventeranno sedi per la celebrazione dei matrimoni civili

L'Amministrazione Comunale compie un nuovo passo verso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale e paesaggistico: nella delibera approvata dalla Giunta Comunale lo scorso 14 ottobre , viene avanzata l'autorizzazione a celebrare matrimoni civili nei Trabocchi presenti sul litorale di Fossacesia. La normativa vigente (art. 106 del Codice Civile), insieme alle circolari del Ministero dell'Interno, consente ai Comuni di individuare sedi distaccate della Casa Comunale anche in luoghi pubblici, la spiaggia e il mare, in concessione. I Trabocchi, strutture simbolo della Costa dei Trabocchi e già realizzati e gestiti da privati, risultano anche idonei e compatibili con il Piano Demaniale Marittimo. "È un modo per unire tradizione e bellezza paesaggistica – dichiara il proponente, Enrico Di Giuseppantonio, sindaco – offrendo ai cittadini e ai visitatori un luogo unico e suggestivo dove celebrare un momento tanto importante".

La decisione nasce anche dalle richieste che, soprattutto nel periodo estivo, giungono al Comune da parte di coppie interessate a celebrare il matrimonio civile sui Trabocchi. L'iniziativa non comporterà oneri per il Comune e consentirà di ampliare l'offerta turistica e culturale, rendendo ancora più attrattivo il territorio L'Amministrazione Comunale avvierà inoltre un confronto diretto con i concessionari: nel prossimo mese è prevista una riunione dedicata, finalizzata a definire con loro modalità, disponibilità e aspetti organizzativi. La delibera della Giunta prevede che i Trabocchi possano essere designati come sedi distaccate per le celebrazioni civili previo accordo con i concessionari. Seguiranno l'approvazione della scheda tecnica, la definizione delle convenzioni e del regolamento che disciplineranno disponibilità delle strutture, responsabilità logistiche e organizzative, eventuali corrispettivi e modalità di prenotazione.Il Responsabile del Servizio Stato Civile, Mariarosa Di Giuseppe, avrà il compito di definire le modalità operative, l'inserimento delle nuove sedi nel sistema anagrafico e il calendario con le relative tariffe. Con questa iniziativa Fossacesia conferma il proprio impegno nel promuovere un turismo sostenibile e di qualità, valorizzando i Trabocchi non solo come patrimonio identitario, ma anche come scenari ideali per celebrare l'amore.