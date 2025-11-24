Al via la nuova stagione di piantumazioni

Nell’ambito del patto di collaborazione “1000 Alberi per Lanciano” sottoscritto nel 2019 con il Comune, sabato 22 novembre l’Associazione 1000 Alberi ha ripreso l’attività di piantumazione mettendo a dimora 8 alberi in vari spazi pubblici della città.

Con questi ultimi il numero totale di alberi inseriti finora all’interno del progetto sale a quota 320.

La giornata è stata in larga parte riservata ai donatori che hanno voluto dedicare le piante a qualcuno, in ricordo di una persona cara o semplicemente come gesto di generosità verso la Comunità.

Nel dettaglio gli interventi hanno riguardato: piazza Garibaldi con due prunus “Pissardii”, viale Rimembranza con un falso pepe (“schinus molle”), via Spaventa con un platano (“orientalis”), via del Verde con un bagolaro (“celtis australis”) e un siliquastro e infine via Silone con un altro bagolaro ed un cipresso (“sempervirens”).

In un periodo in cui a tutti i livelli le alberature e la vegetazione urbana in genere sono relegate agli ultimi posti dell’interesse pubblico, tra tagli indiscriminati, capitozzature selvagge e totale noncuranza, con la propria azione l’Associazione 1000 Alberi continua a ribadire la centralità del verde in ambito urbano, fonte primaria di benessere, salute e socialità per l’intera cittadinanza.

Non a caso uno degli interventi ha riguardato via del Verde, di fianco all’area di sgambamento cani dove è stato realizzato il parcheggio della discordia che ha cancellato piante e terreno, per ribadire che l’inserimento e soprattutto la cura della vegetazione sono l’unica strada possibile per opporre la Vita alla distruzione e al declino irreversibile.

Le attività di piantumazione continueranno fino all’inizio della prossima primavera per incrementare sempre di più i benefici che questo tipo di attività portano all’intera collettività.