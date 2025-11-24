Partecipa a Lanciano News

Sei già registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

“Il sogno di Giuseppe: storie che diventano famiglia”

Un pomeriggio per riscoprire il valore delle relazioni familiari nella luce della fede

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

Sabato 29 novembre 2025, presso il Teatro Comunale Nino Saraceni di Fossacesia, l’Ufficio di Pastorale Familiare dell’Arcidiocesi di Chieti-Vasto invita tutte le famiglie — genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni — a partecipare all’evento “Il sogno di Giuseppe: Storie che diventano famiglia”.

Un’occasione preziosa per vivere insieme un tempo di ascolto, preghiera e condivisione, ispirati dalla figura di San Giuseppe, custode silenzioso e sognatore fedele, che ci insegna a custodire le relazioni e a costruire legami che durano.

Programma del pomeriggio:

  • 15:45 – Accoglienza
  • 16:15 – Preghiera iniziale
  • 16:30 – Lectio a cura di don Giuseppe De Virgilio
  • Testimonianza dei coniugi Diodati
  • 19:00 – Vespri
  • Cena condivisa presso il Centro Pastorale Concetta Massari

È prevista animazione per bambini e ragazzi, così che ogni famiglia possa partecipare serenamente. Al momento dell’iscrizione, si chiede di indicare il numero di minori presenti.

Iscrizioni entro giovedì 27 novembre alla Commissione Diocesana.

 Contatti: Agata e Cristinziano C. 328.8877453 – Anna e Fabrizio C. 328.7791748

Un pomeriggio pensato per chi vive la famiglia in tutte le sue forme: come genitori, figli, fratelli, sorelle, sposi, vedovi, nonni, zii… perché ogni storia, nasce in una famiglia.

Condividi su:

Seguici su Facebook