"Vetrina del Gusto", firma del verbale di costituzione e presentazione ufficiale

Oggi pomeriggio, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare del Municipio di Fossacesia, in via Marina 18, si terrà una riunione pubblica aperta a cittadini, operatori economici, associazioni e istituzioni locali per la presentazione ufficiale del progetto "Vetrina del Gusto" e la firma del verbale di costituzione della relativa Comunità di Progetto.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito dell'Azione "Comunità di innovazione delle filiere multisettoriali della Costa dei Trabocchi" promossa dal GAL Costa dei Trabocchi, con il sostegno del programma europeo LEADER e del CSR Abruzzo 2023–2027, finanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

La Comunità di Progetto "Vetrina del Gusto" nasce con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze agroalimentari, turistiche e culturali del territorio, rafforzando la cooperazione tra attori locali e costruendo una strategia condivisa di sviluppo.

Il 25 luglio 2025, presso il Municipio di Fossacesia, è stato sottoscritto il documento di intenti che ha dato avvio al percorso, alla presenza dei Sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni, Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio, e di numerosi operatori locali. Il progetto è stato valutato positivamente dal GAL Costa dei Trabocchi ed è stato accolto per il passaggio alla seconda fase, che prevede l'organizzazione di un ulteriore incontro pubblico entro il 15 dicembre e l'avvio della progettazione partecipata.

«Valorizzare le nostre eccellenze e promuoverle in modo coordinato significa investire sul futuro del territorio», afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, invitando tutti a partecipare attivamente alla riunione.

«Questo progetto è un'occasione concreta per creare nuove opportunità attraverso il dialogo e la collaborazione», aggiunge la Consigliera delegata Marina Paolucci.

La riunione di oggi rappresenta un momento fondamentale per formalizzare la nascita della Comunità di Progetto e coinvolgere attivamente il territorio. Tutti gli interessati sono stati invitati a partecipare dal Comune di Fossacesia.