Il nuovo CUS della “d’Annunzio” alla prima competizione

Sono dieci gli studenti-atleti che gareggeranno per il titolo italiano di Powerlifting classic per universitari con le maglie del Centro Universitario Sportivo (Cus) “G. d’Annunzio”.

Per il CUS Ud’A, da poco ricostituito, sarà la prima partecipazione ad un evento nazionale, qualificante per i campionati europei.

Il powerlifting è una disciplina diversa dal sollevamento pesi e ciascun atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la panca piana e lo stacco da terra.

Il 2° campionato nazionale si svolgerà a Lodi, il 25 e il 26 ottobre e potrà essere seguito in diretta sul profilo youtube https://youtube.com/@plitalia?si=cz_E0PKdlVaw7LZ5 della Federazione Italiana Powerlifting.

Gli studenti-atleti del Cus Ud’A sono: Stefano D’Ascenzo (cat. 59 senior), Karol Galassi (cat. 74 junior), Manuel Del Vecchio (cat. 83), Manuela Rosati (cat. 84 junior), Andrea Celani e Lorenzo Di Prinzio (cat. 93 junior), Marco Fiorito, Domenico Giorgio e Francesco Malatesta (cat 105 junior), Lorenzo Palumbo (cat 120 junior), allenati da Matteo Casciani e Raffaello Giammichele del Cus Ud’A Powerlifting.

“Siamo lieti di questo primo traguardo - spiega il presidente del CUS della “d’Annunzio”, Claudio Barjami - Per noi si tratta di un doppio motivo di soddisfazione. A breve avvieremo anche la campagna tesseramento dopo sei anni di inattività. La ricostituzione del Cus sul modello americano consentirà agli studenti che praticano sport a livello agonistico di partecipare alle gare, un vero incentivo a scegliere di immatricolarsi all’Università “Gabriele d’Annunzio”.

La pratica sportiva nel Campus Ud’A, già fornito di un campo da calcetto, di due campi da tennis in cemento e sintetico, di una torre di arrampicata e di un palazzetto multidisciplinare, si arricchirà di ulteriori strutture che faranno della “d’Annunzio” uno degli Atenei più sensibili al benessere dello studente e alla salute”.

“L’Ateneo - aggiunge il professor Andrea Di Blasio, Delegato del Rettore per le attività sportive di Ateneo - crede molto nell’importanza dell’esercizio fisico e dello sport per il benessere dei suoi studenti e dipendenti e sta lavorando intensamente per il cambio di passo in questo ambito. Abbiamo tutte le carte in regola per fare ciò, - precisa il professor Di Blasio - a partire dal nostro Campus che è uno dei più belli d’Italia e che, a breve, verrà ulteriormente allargato con una grande attenzione alla sostenibilità e al benessere. Ci sarà poi, già dal prossimo anno - annuncia il professor Di Blasio - l’apertura di Stella Maris che, in parte, supporterà la pratica motoria outdoor nel nostro ateneo allargando ulteriormente l’offerta motorio-sportiva in una regione meravigliosa come l’Abruzzo, che fornisce innumerevoli opportunità per la pratica motoria outdoor.

Un grande in bocca a lupo ai nostri atleti - conclude il professor Di Blasio - con la piena convinzione che… sarà buona la prima!”