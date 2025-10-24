Roller cross a Napoli, in bella evidenza la Wildlife School Lanciano

A Napoli, il lungomare Caracciolo, allâ€™altezza della Rotonda Diaz, si Ã¨ trasformato in una grande pista a cielo aperto per la terza edizione del Roller Skating Festival.

Organizzato dallâ€™Asd OneLine Skating School e dallâ€™Asd Sebs Fiera dello Sport, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Rotellistici (Skate Italia) e con il patrocinio di importanti enti istituzionali, lâ€™appuntamento si Ã¨ confermato il piÃ¹ importante evento rotellistico del Sud Italia di fine stagione, richiamando atleti, famiglie e appassionati da tutta la penisola.

Per la Wildlife School di Lanciano, lâ€™evento Ã¨ stato un ottimo banco di prova nellâ€™ambito del Trofeo Nazionale RSF Napoli â€“ Roller Cross. La delegazione frentana si Ã¨ fatta notare grazie a un nutrito gruppo di atleti che hanno saputo emergere nel confronto a carattere extra-regionale, conquistando diverse vittorie di categoria e numerosi piazzamenti tra i primi dieci.

Tra i giovanissimi, grande affermazione di Alisia Di Iulio che si Ã¨ aggiudicata il primo posto nella categoria femminile.

Nei ranghi degli esordienti maschi, Anthony Gaeta ha conquistato la vittoria, seguito dal secondo posto di Mattia Elio, dal terzo di Achille Airaghi e dal quarto piazzamento di Matteo Amoroso, per un bottino eccellente che ha testimoniato la forza del gruppo.

Tra le ragazze, Beatrice Pietrolungo ha chiuso al quarto posto, mentre Luna Festa e Carola TurdÃ³ hanno rispettivamente ottenuto la settima e lâ€™ottava posizione. Nei ragazzi maschi, netta affermazione di Manuel Del Bello, salito sul gradino piÃ¹ alto del podio.

Nella categoria allievi, doppietta vincente: Nicole Di Iulio Ã¨ arrivata prima tra le femmine, mentre tra i maschi il primo posto Ã¨ andato a Bruno Di Castelnuovo, completato dal terzo posto di Juan Martin Meja Martinez.

Da segnalare che la Wildlife School di Lanciano, insieme a una societÃ di Reggio Calabria, Ã¨ stata tra le piÃ¹ premiate dellâ€™evento, conquistando ben 8 podi ciascuna.

Nel complesso tutti questi risultati parlano di crescita tecnica, impegno e spirito agonistico, e che rafforza il ruolo della societÃ quale punto di riferimento nel panorama dello skating regionale e non solo grazie al lavoro dinamico nel dietro le quinte del team manager Andrea Di Iulio, coaudiuvato dai tecnici e dai suoi fidi collaboratori.