Al via 'Progress 2025', Fiera del Lavoro, della Formazione e del Sociale

È stata inaugurata, al Polo Fieristico d’Abruzzo, la quarta edizione di Progress, la fiera del Lavoro, della Formazione e del Sociale, che fino a sabato 25 ottobre animerà gli spazi di Lancianofiera con un ricco programma di incontri, workshop, esperienze immersive e attività dedicate all’orientamento formativo ed occupazionale.

“Progress nasce da un’idea semplice ma ambiziosa: costruire uno spazio di incontro reale tra chi cerca un’opportunità e chi può offrirla, tra chi forma e chi progetta il futuro del lavoro, tra giovani, imprese, enti pubblici e realtà del sociale. Costruiamo insieme il lavoro che verrà non è soltanto il topic di questa quarta edizione – ha detto il presidente di Lancianofiera, Ombretta Mercurio - ma è un invito, un impegno, una responsabilità collettiva. Viviamo un’epoca in cui il mondo del lavoro cambia velocemente. Le tecnologie emergenti, l’intelligenza artificiale, la transizione digitale e ambientale, le nuove professioni: tutto questo ci impone di aggiornare continuamente strumenti e competenze. Progress non è una fiera tradizionale, ma è un luogo di confronto, di ascolto, di partecipazione attiva”.

A tagliare il nastro dell’evento è stata l’on. Paola Frassinetti, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha aperto ufficialmente la tre giorni dedicata alle nuove generazioni, alla formazione, al mondo del lavoro e all’inclusione sociale.

Ad accoglierla, insieme ad un folto pubblico composto da studenti, docenti, famiglie e operatori del settore, Ombretta Mercurio con il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, il direttore henerale dell’Ufficio Scolastico Regionale Massimiliano Nardocci, l’assessore al Lavoro della Regione Abruzzo Tiziana Magnacca e l’on. Guerino Testa.

La giornata di apertura di Progress ha visto anche la partecipazione, tra le numerose autorità istituzionali, del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, che ha partecipato alla tavola rotonda “Giovani protagonisti: buone pratiche territoriali, opportunità, innovazione e formazione d’impresa” e ha fatto visita agli espositori presenti e di Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte e assessore all'Istruzione e Lavoro, impegnata sui temi dell’occupazione giovanile, del welfare e della formazione.

Coordinati da Andrea Mori, giornalista quotidiano Il Centro d’Abruzzo, alla tavola rotonda su occupazione giovanile e potenziamento delle competenze sono intervenuti: Annalisa Michetti, responsabile Europe Direct Chieti, Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara; Gianluca De Santis, responsabile Servizio Digitalizzazione, Sviluppo delle imprese e Orientamento al lavoro Camera di Commercio Chieti Pescara; Daniele Giangiulli, direttore generale di Confartigianato Chieti L’Aquila, responsabile Area Centro Italia di Confidi Systema; Paolo Di Lullo, responsabile Ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni, Supporto al credito e SNI di Camera di Commercio Chieti Pescara, Tiziana Magnacca, assessore al Lavoro, Attività produttive, Ricerca industriale, internazionalizzazione della Regione Abruzzo ed Elena Chiorino, vicepresidente della Regione Piemonte ed assessore con deleghe a istruzione, lavoro, formazione professionale e welfare aziendale. Tra i presenti il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri e il sottosegretario della Regione Abruzzo Daniele D’Amario.

Nella giornata di venerdì 24 ottobre, sarà presente a Progress Sabrina Grazini, consulente del lavoro e influencer che incontra studenti e visitatori. Specializzata nel settore delle Start Up, attraverso i suoi canali social Sabrina Grazini divulga le ultime novità gius-lavoristiche, contribuendo così alla formazione e all’informazione di una vasta audience, a novembre 2023 ha ricevuto il premio "Standout Woman Award" a Montecitorio e a febbraio dello scorso anno è stata nominata da LinkedIn "Top Voice" in consulenza del lavoro.

Denso il calendario di appuntamenti in fiera, articolati in format diversi per raggiungere più efficacemente i differenti target. Sono tante ed interessanti le attività, anche dimostrative ed esperienziali, proposte dalle Forze dell’Ordine e Armate, in tema di conoscenza del lavoro che donne e uomini dello Stato svolgono quotidianamente. Presenti, negli spazi espositivi di Lancianofiera: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano, Protezione Civile Regionale, Polizia Penitenziaria e, per la prima volta quest’anno, anche l’Aereonautica Militare. Spazio anche alle attività della Polizia Locale insieme ad EcoLan Spa che proporranno attività sui temi della tutela ambientale e al tema Primo soccorso, con la presenza di associazioni e cooperative di pubblica assistenza, tra cui Croce Azzurra e Croce Arcobaleno che proporranno simulazioni di intervento sanitario in scenari realistici.

Attenzione anche al sociale e ai servizi educativi ed assistenziali con laboratori e tante attività, proposte dalle cooperative Praticabile e L’Ancora Sociale di Lanciano. Inoltre, in occasione di Progress, nell’ambito del progetto di cooperazione internazionale Inclusione, Sostenibilità e Innovazione Digitale per un Apprendimento Senza Barriere, la Cooperativa Sociale L’Ancora Sociale di Lanciano ha aperto le candidature per la selezione di n. 1 giovane volontario/a, nell’ambito del Programma Erasmus+ per una mobilità internazionale della durata di 7 giorni, che si svolgerà nel mese di luglio 2026. L’avviso è rivolto a giovani volontari tra i 18 e i 25 anni, residenti preferibilmente in Abruzzo. Tra le attività anche un contest per favorire il coinvolgimento dei giovani nel mondo associativo pensato di concerto con l’associazione Il Mastrogiurato.

Di seguito il programma delle attività in programma venerdì 24 ottobre.

VENERDÌ 24 OTTOBRE 2025

PADIGLIONE 3 | SALA CONVEGNI

Ore 9.00 – 10.00

Cambia prospettiva! Allenare la creatività per rinnovare.

Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara, settore Placement, a cura della delegata del Rettore alle attività del Placement, professoressa Gilda Antonelli.

Ore 10.00 – 11.00

UniTe per la società che cambia: percorsi formativi per il futuro.

Università di Teramo, a cura di Maria Angela Perito coordinatrice di ateneo per il Job Placement.

Ore 11.00 – 11.45

Cia Talent: Coltiviamo Talenti.

A cura della Confederazione Italiana Agricoltori Chieti-Pescara

Ore 11.45 – 12.15

Sabrina Grazini incontra gli studenti.

Consulente del lavoro e influencer

Ore 12.15 – 13.00

Fuori campo: quando lo sport incontra la formazione.

Lo sport non è solo agonismo o risultato: è una palestra di vita dove si imparano regole, rispetto, responsabilità e lavoro di squadra. “Fuori campo” è tutto ciò che resta dopo la partita — la mentalità, la disciplina e la capacità di rialzarsi — ed è proprio lì che sport e formazione universitaria si incontrano. L’obiettivo dell’incontro è aiutare i ragazzi a capire che l’allenamento più importante è quello della mente, e che il vero successo nasce dall’equilibrio tra passione sportiva e crescita personale. Sarà presente mister Andrea Pierantoni, allenatore del Lanciano FC. A cura del Polo Didattico FAMA

PADIGLIONE 3 | AULA PROGRESS-LAB

Ore 9.00 – 10.00

Settore Orientamento, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara: “Il tuo futuro comincia con noi. Vieni all’Università d’Annunzio!”

A cura del Prof. Giustino Orlando, Delegato del Rettore all’Orientamento

Ore 10.00 – 11.00

Settore Orientamento, Università G. d’Annunzio di Chieti – Pescara: “Fai TUA la scelta con strumenti innovativi per il decision making consapevole”.

A cura di Giordano Rossi.

Ore 11.00 – 12.00

Dall’orientamento al lavoro: il valore della rete per la costruzione di nuove opportunità.

A cura di Polo Didattico Fama.

Ore 12.00 – 13.00

Workshop Terranostra e il progetto dei cuochi contadini – Agrichef.

A cura di Coldiretti Chieti