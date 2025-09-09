Attivata nuova linea sperimentale Lanciano–Istituto Agrario “Ridolfi” di Scerni

Attraverso un lavoro sinergico tra Regione Abruzzo, Comune di Scerni e Istituto Omnicomprensivo “Cosimo Ridolfi”, e grazie alla disponibilità e alla sensibilità dell’assessore Umberto D'Annutiis e del Dipartimento Trasporti della Regione, è stata attivata una nuova linea sperimentale di trasporto scolastico che collegherà direttamente Lanciano e i comuni della Frentania con l’Istituto Agrario di Scerni.



"Si tratta - spiegano in una nota il consigliere regionale Francesco Prospero e il sindaco di Scerni Daniele Carlucci - di un collegamento veloce e senza cambi, pensato per agevolare gli studenti e le loro famiglie, che potranno finalmente contare su un servizio diretto e più efficiente. L’attivazione di questa tratta rappresenta un passo importante sia per garantire il diritto allo studio, sia per aumentare l’attrattività e la competitività dell’Istituto Ridolfi, favorendo una crescita delle iscrizioni e una migliore accessibilità al polo scolastico.



Questo risultato – dichiarano congiuntamente Prospero e Carlucci – è frutto di un impegno condiviso e di una visione comune: investire sul futuro dei nostri ragazzi e sulla qualità dei servizi. Un ringraziamento particolare va alla dirigente scolastica prof.ssa Antonietta Ciffolilli, che con determinazione ha sostenuto questa iniziativa, ponendo al centro le esigenze concrete degli studenti e delle famiglie, al corpo docente e alla Società Donato Di Fonzo e Fratelli, azienda centenaria nata a Scerni, per la disponibilità e la collaborazione dimostrate.”



Il servizio sarà operativo già da questo anno scolastico 2025/2026, in via sperimentale, e verrà monitorato costantemente per verificarne l’efficacia e introdurre eventuali miglioramenti.