Giornata mondiale sindrome feto-alcolica, appello della Asl Lanciano Vasto Chieti: Â«Zero alcol in gravidanzaÂ»

Il consumo di alcol durante la gravidanza, anche in dosi minime, puÃ² causare danni permanenti al nascituro. In occasione della Giornata mondiale della sindrome feto-alcolica (Fas), che ricorre martedÃ¬ 9 settembre, il Servizio per le dipendenze (Ser.D.) della Asl Lanciano Vasto Chieti richiama lâ€™attenzione sui rischi legati allâ€™assunzione di bevande alcoliche nel periodo del concepimento, durante la gestazione e lâ€™allattamento.

La sindrome feto-alcolica Ã¨ la piÃ¹ grave disabilitÃ di origine non genetica e si stima che riguardi circa lâ€™uno per cento della popolazione globale. Nei Paesi ad alto tenore economico rappresenta la prima causa di ritardo mentale nei bambini. I danni sono permanenti e possono manifestarsi con diversa gravitÃ , compromettendo lo sviluppo del feto e la crescita del bambino.

Nessuna quantitÃ Ã¨ sicura

Qualsiasi bevanda alcolica consumata dalla madre raggiunge il feto attraverso la placenta. Il fegato del nascituro non Ã¨ in grado di metabolizzare lâ€™alcol, che puÃ² quindi arrestare lo sviluppo di alcune aree del cervello e provocare malformazioni. Non esiste una quantitÃ di alcol considerata sicura: lâ€™unica indicazione corretta Ã¨ lâ€™astensione totale giÃ dal momento in cui si pianifica una gravidanza. Questa consapevolezza, purtroppo, non Ã¨ ancora abbastanza diffusa, anche a causa di una certa accondiscendenza culturale verso il consumo di alcol.

Lâ€™aumento del consumo di alcol tra i giovani e lâ€™alta percentuale di gravidanze non pianificate possono esporre involontariamente il feto a rischi severi. Ãˆ fondamentale che non solo le donne interrompano lâ€™assunzione di alcol, ma anche i futuri padri, poichÃ© lâ€™etanolo puÃ² danneggiare il materiale genetico degli spermatozoi.

Per approfondire, lâ€™Istituto superiore di sanitÃ ha realizzato un video informativo he spiega i meccanismi e le conseguenze dellâ€™esposizione allâ€™alcol in gravidanza.

Per informazioni e supporto:

Servizio per le dipendenze (SerD) della Asl Lanciano Vasto Chieti

Telefono Verde Alcol dellâ€™Istituto superiore di sanitÃ : 800 632 000 (servizio anonimo e gratuito)