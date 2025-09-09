Guardia di Finanza Chieti, il Colonnello Massimo Otranto nuovo comandante provinciale

Il Colonnello Massimo Otranto è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti.

Prende il posto del pari grado Michele Iadarola.

La cerimonia di cambio al vertice si è tenuta nella caserma delle Fiamme Gialle del capoluogo alla presenza del comandante regionale, il Generale Fabio Massimo Mendella, e dei comandanti dei reparti dell'intera provincia.

Mendella nel suo intervento ha ringraziato Iadarola, prossimo comandante dell'Ufficio trattamento economico personale in servizio del Cian a Roma, per i risultati di servizio raggiunti dai finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria e del Gruppo di Chieti, delle Compagnie di Vasto e Lanciano e della Tenenza di Ortona durante questo triennio alla guida del Comando provinciale di Chieti, esprimendo stima per il neo insediato Otranto che proviene dal Gruppo di Eboli, dove, per 4 anni, ne ha assunto la direzione.

Cinquantatreenne, originario di Lecce, laureato in Giurisprudenza, in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria e in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, il colonnello Otranto, arruolato nel 1996, giunge a Chieti dopo plurimi incarichi operativi a Napoli, Frattamaggiore, Eboli, e Ostuni, di staff e dirigenziali, esercitati nel Corpo che, si legge in una nota "ne hanno consolidato la preparazione e la competenza".