Sul sito web del Comune di Fossacesia una sezione dedicata alle tesi di laurea sul territorio

Il Comune di Fossacesia lancia un'iniziativa per promuovere e valorizzare il lavoro di studenti e ricercatori universitari che, attraverso le loro tesi di laurea, contribuiscono alla conoscenza e alla promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale ed economico della cittÃ .

Sul sito istituzionale del Comune sarÃ infatti attivata una nuova sezione dedicata alle "Tesi di laurea su Fossacesia", che raccoglierÃ elaborati accademici â€“ triennali, magistrali o di dottorato â€“ che abbiano come oggetto di studio il territorio, la sua storia, i monumenti, la costa, le attivitÃ produttive e le tradizioni locali.

"Ho partecipato recentemente alla discussione di una tesi di laurea in Architettura presso l'UniversitÃ di Ferrara, dedicata a un progetto di rigenerazione urbana che riguarda la Marina di Fossacesia, in particolare l'area di Baya Verde - ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio - Ho avuto modo di apprezzare non solo la qualitÃ del lavoro svolto, ma anche l'interesse scientifico e progettuale nei confronti del nostro territorio. Iniziative come questa rappresentano un'occasione preziosa per costruire un ponte tra il mondo accademico e il territorio. Le tesi universitarie possono offrire spunti innovativi per il nostro sviluppo urbano, ambientale ed economico, oltre a rafforzare l'identitÃ culturale di Fossacesia. Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio sul sito istituzionale dove raccogliere e valorizzare questi contributi, rendendoli accessibili a tutti: cittadini, studiosi, amministratori e curiosi. Ãˆ un modo per riconoscere il valore della ricerca e, allo stesso tempo, per alimentare un dibattito condiviso sul futuro di Fossacesia"

Le tesi potranno riguardare vari ambiti: la storia e lo sviluppo sociale di Fossacesia, il patrimonio monumentale (come l'Abbazia di San Giovanni in Venere), il paesaggio costiero, l'agricoltura, l'artigianato, il turismo, la promozione enogastronomica, le energie rinnovabili, le tradizioni e la sostenibilitÃ .

Possono aderire laureati italiani e stranieri che abbiano discusso, presso un'universitÃ italiana o estera, una tesi attinente a Fossacesia e alle sue risorse materiali e immateriali. I candidati dovranno inviare il modulo di adesione e la tesi in formato PDF all'indirizzo email: segreteriasindaco@fossacesia.org

Le domande possono essere inviate in qualunque momento, senza scadenze.

Con questa iniziativa, Fossacesia si propone come un laboratorio aperto al confronto e alla crescita, dove il sapere universitario puÃ² contribuire concretamente alla sua valorizzazione.