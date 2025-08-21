Tornano il Memorial Padre Giuseppe e la Valle del Gogna Gold Race

Domenica 24 agosto a Guarenna di Casoli si svolgerÃ il Memorial Padre Giuseppe e la Valle del Gogna Gold Race, nel solco di una tradizione ormai consolidata. Dal 2021, l'Asd Guarenna 3.0 propone un'intera giornata dedicata a esordienti e allievi, spostata in un'insolita collocazione estiva.

Quest'anno, lo slittamento da maggio ad agosto permette di far coincidere l'evento con il challenge Gran Premio Ciclismo Oggi e Domani, sponsorizzato dal Corriere dello Sport, valorizzando ulteriormente la manifestazione nel panorama giovanile a carattere extra-regionale.

L'obiettivo Ã¨ offrire una vetrina di prestigio alle categorie esordienti e allievi garantendo agli atleti e ai loro team un palcoscenico importante per mettersi in mostra e crescere nel percorso agonistico.

Quest'anno il percorso cambia look coinvolgendo le zone di Guarenna di Casoli, Selva di Altino, Vicenne, Selva Piana e Piano delle Vigne. Il Memorial Padre Giuseppe per esordienti di primo e secondo anno (partenza unica alle 9:30 da Bar Ternetto) si correrÃ sul circuito pianeggiante della gara juniores Trofeo San Francesco ma fatto al contrario (in senso orario) e verrÃ ripetuto tre volte per complessivi 39 chilometri.

L'altra gara Valle del Gogna Gold Race (dal nome del torrente che confluisce nel fiume Sangro) per allievi si correrÃ sul medesimo circuito da ripetere sei volte per complessivi 79 chilometri e con partenza alle 11:15 sempre dal Bar Ternetto.

Grazie al sostegno di sponsor locali e dell'amministrazione comunale, gli organizzatori hanno saputo confezionare un appuntamento che non si limita solo alla competizione e all'aspetto tecnico, ma valorizza il radicamento nel tessuto locale, diventando ormai un punto di riferimento per il ciclismo giovanile della Val di Sangro.

Credit fotografico Bruno Di Renzo

Comunicato Stampa Asd Guarenna 3.0