A 87 anni ogni mese percorre 3000 chilometri in bici

"Muoviti. Ogni giorno. PerchÃ© finchÃ© pedali, sei vivo", Ã¨ questo il monito che racchiude l'intera vita di Domenico Belfatto. Classe 1937, di Casoli, iniziÃ² a pedalare nel 1964 e ancora oggi, a 87 anni, esce in bicicletta tre volte a settimana. Ogni suo percorso quotidiano conta almeno 100 chilometri e soltanto nel 2025 di chilometri ne ha percorsi 31mila. Senza clamore e senza premi, ma solo dimostrando che il movimento Ã¨ vita. E vuole raccontarlo attraverso il suo esempio.

Domenico, che di professione Ã¨ stato prima barbiere, poi parrucchiere, fino a diventare noto formatore e professionista nell'ambito dell'estetica, Ã¨ molto conosciuto non solo nella sua Casoli ma anche a livello nazionale per i numerosi successi professionali che lo hanno visto al fianco di personaggi come Pippo Baudo, Alba Parietti, Maria Grazia Cucinotta e tanti altri.

Il suo percorso da ciclista iniziÃ² nel 1964 senza allenatore, senza cronometro e con la sola voglia di muoversi ed esplorare. Il ciclismo per lui non Ã¨ mai stato uno sport ma un atto quotidiano di libertÃ . Dieci anni dopo, nel 1974, fondÃ² la prima societÃ ciclistica della vallata del Sangro, il Ciclo Club Casoli che poi diventerÃ il Ciclo Club Belfatto Center, che arrivÃ² a contare ben 70 soci.

Tante le pedalate in tutto l'Abruzzo e oltre: dalle passeggiate da Casoli a Roccaraso nei mesi invernali con la scalata della vetta innevata della Forchetta, a 1300 m, fino al grande raduno nazionale a Roma negli anni Ottanta con circa 9000 partecipanti che partirono dalla Capitale alla scoperta dei colli romani, ai piÃ¹ recenti raduni di New York con oltre 60mila ciclisti.

Oggi, Domenico Belfatto, dopo ben 60 anni di lunghe pedalate, si concede piÃ¹ di 3000 chilometri la mese. La bici del 1964 e la borraccia d'epoca hanno fatto spazio a tachimetro GPS e abbigliamento moderno. A raccontare oltre mezzo secolo di attivitÃ sportiva ci sono articoli, interviste, foto e parole. A dimostrazione del fatto che la storia di Domenico non Ã¨ quella di un ciclista ma Ã¨ la testimonianza che l'etÃ Ã¨ una convenzione e che il corpo risponde all'anima se Ã¨ nutrita da passione e disciplina. Ãˆ un invito a non rimandare, a non sedersi, a non arrendersi, qualunque sia l'etÃ e il percorso di vita. Ãˆ una preziosa testimonianza soprattutto per le giovani generazioni, ed Ã¨ a loro che Domenico vuole rivolgersi principalmente, con il suo esempio silenzioso che ha sfidato con la bicicletta pioggia, vento e caldo. A loro dice: "Non serve essere eroi, basta non fermarsi. PerchÃ© la costanza Ã¨ l'unica forma di coraggio".