Premiati i cittadini virtuosi nell'ambito del progetto "Mangia Plastica"

Il Comune di Fossacesia, che già da tempo ha aderito al progetto "Mangia Plastica", ha comunicato la distribuzione dei premi relativi all'iniziativa, gestita dalla Ecolan, nell'impianto di smaltimento di Piazzale L'Aquila. Il progetto mira a incentivare la raccolta differenziata e il riciclo della plastica, con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza verso pratiche di gestione dei rifiuti più sostenibili.

Nel Comune di Fossacesia sono stati distribuiti un totale di 63 buoni spesa da 5 euro, a 23 cittadini che si sono distinti per il loro impegno, conferendo ben 8.902 bottiglie in plastica. I premi sono stati inviati direttamente dalla Ecolan S.p.A. ai vincitori, che sono stati informati individualmente.

"Fossacesia, già tra i primi comuni in Italia a partire con la raccolta differenziata 25 anni fa con l'Amministrazione, presieduta da me e con l'assessore delegato Antonio Marcucci, continua a portare avanti azioni concrete per la tutela dell'ambiente. L'adesione- ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- al progetto 'Mangia Plastica', curato ottimamente da Ecolan, è solo uno degli esempi del nostro impegno costante per sensibilizzare i cittadini alla raccolta differenziata e al riciclo. È importante premiare i comportamenti virtuosi e incoraggiare una cittadinanza sempre più responsabile verso la salvaguardia del nostro territorio."

"Fossacesia ha sempre avuto a cuore l'ambiente, e progetti come 'Mangia Plastica' sono fondamentali per continuare a promuovere la cultura del riciclo. Con questa iniziativa- ha aggiunto l'assessore all'Ambiente Umberto Petrosemolo- oltre a premiare chi contribuisce attivamente, vogliamo anche trasmettere un messaggio forte: il cambiamento parte dalle azioni quotidiane di ciascuno di noi. La partecipazione della città è stata entusiasta, e questo ci dà la forza per andare avanti con determinazione."

I premiati possono ritirare i loro buoni spesa presso l'ufficio Eco sportello del Comune di Fossacesia, nei giorni di apertura al pubblico.

Fossacesia, che già si distingue da 25 anni per l'efficace gestione della raccolta differenziata, continua ad essere un esempio di buona pratica ambientale, portando avanti progetti concreti e innovativi a favore di un futuro sostenibile.