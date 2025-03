Fossacesia, bando pubblico per il cartellone degli eventi estivi

L'Amministrazione Comunale di Fossacesia ha avviato un bando pubblico per raccogliere proposte di iniziative culturali, artistiche, turistiche e sportive,musicali, sociali da inserire nel calendario degli eventi per il 2025, con particolare attenzione alla programmazione di Bellestate 2025, il consueto evento estivo che anima il territorio di Fossacesia. Il bando si propone di creare un calendario unico e coordinato che raccolga una varietà di eventi e manifestazioni, in collaborazione con singoli, associazioni, enti pubblici e privati. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio culturale e turistico di Fossacesia, creando occasioni di incontro, condivisione e divertimento per residenti e visitatori.

"Questa iniziativa è fondamentale- ha commentato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio-per far crescere ancora la nostra città e per coinvolgere tutte le realtà culturali e sociali . Solo con una programmazione unitaria, che vedrà il coinvolgimento diretto delle associazioni, dei gruppi locali e degli enti pubblici e privati, riusciremo a costruire un calendario ricco e variegato che esprima al meglio la nostra identità e attragga turisti e visitatori. È un'occasione per tutti di contribuire al dinamismo di Fossacesia."

"La forza di questo bando- ha aggiunto l'assessore alla Cultura ed agli Eventi,Maura Sgrignuoli- risiede nella collaborazione tra il Comune e tutte le realtà locali. Unendo le forze, possiamo offrire un'offerta culturale e turistica che arricchirà la nostra città, contribuirà a farla conoscere come una destinazione di qualità per eventi di ogni tipo. Con questo bando, invitiamo tutti a proporre idee e iniziative che valorizzino la bellezza e l'unicità di Fossacesia."

Possono partecipare tutte le realtà, pubbliche e private, singole o associative, che operano nei settori culturali, sociali e turistici. I soggetti interessati devono inviare la propria proposta progettuale entro il 15 aprile 2025, compilando i documenti che si trovano sul sito del Comune.

Le proposte dovranno essere inviate al Comune di Fossacesia tramite PEC (comune@pec.fossacesia.org) o consegnate presso l'Ufficio Protocollo del Comune, in Via della Marina 18, 66022 Fossacesia.

Questo bando rappresenta una grande opportunità per tutte le realtà locali di lavorare insieme, creando un calendario che non solo arricchisce la vita culturale di Fossacesia, ma che contribuisce anche a far crescere il turismo. La sinergia tra l'Amministrazione Comunale e le associazioni locali è essenziale per dare vita a eventi che riflettano la storia, le tradizioni e le aspirazioni, mettendo Fossacesia al centro dell'attenzione turistica e culturale della regione.