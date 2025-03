Maltempo, smottamento sulla strada provinciale 217

Previsioni e allerte meteo rispettate e, già dalla serata di mercoledì, abbondanti piogge hanno colpito la costa abruzzese creando disagi e pericoli. Una situazione di grave emergenza soprattutto nell'area Chieti - Pescara che non ha risparmiato la parte sud della provincia di Chieti.

«La strada provinciale SP 217 Lanciano-Fossacesia Est, all'altezza del bivio con la SP Panoramica per San Giovanni in Venere, e al bivio con la Statale 16 Adriatica, è stata chiusa temporaneamente al transito per motivi di sicurezza - ha informato la cittadinanza nelle scorse ore l'Amministrazione Comunale di Fossacesia - lo smottamento verificatosi dalla scarpata ha reso necessaria questa misura precauzionale».

«I tecnici della Provincia di Chieti, in collaborazione con il Comune di Fossacesia sono già al lavoro per valutare la situazione e determinare gli interventi necessari - riporta la nota dell'ufficio stampa del sindaco Di Giuseppantonio - per coloro che devono raggiungere il lungomare e la statale 16, si consiglia di utilizzare la SP Pedemontana o Via Levante come vie alternative».