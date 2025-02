Tre comuni uniscono le forze per partecipare al bando regionale per investimenti nelle aree rurali

Nell'ultima riunione del Consiglio comunale di Paglieta è stato approvato lo schema di convenzione con i Comuni di Sant'Eusanio del Sangro e Mozzagrogna per la partecipazione al bando della Regione Abruzzo relativo all'attivazione dell'intervento SRD09 - Investimenti non produttivi nelle aree rurali, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, con una dotazione finanziaria di 1.500.000 euro.

L'intervento, illustrato nel dettaglio durante l'ultima seduta consiliare dal sindaco Ernesto Graziani, mira a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali e a potenziarne l'attrattività attraverso lo sviluppo e l'espansione dei servizi di base a livello locale, comprese le attività culturali, ricreative e le relative infrastrutture. Inoltre, si punta alla valorizzazione del patrimonio insediativo e antropico rurale, favorendo il recupero di edifici, complessi architettonici di pregio e del patrimonio minore. Per poter accedere ai finanziamenti, è necessario che i Comuni con meno di 15.000 abitanti costituiscano un’associazione e individuino un ente capofila. In questo caso, sarà Mozzagrogna a ricoprire questo ruolo, coordinando incontri tematici e programmatici con i Comuni partner. Il contributo per ogni singolo progetto dovrà essere compreso tra 50.000 e 300.000 euro.

Il sindaco di Paglieta, Ernesto Graziani, ha affermato:

«Si tratta di un'opportunità fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio. Il recupero del patrimonio architettonico rurale e il potenziamento dei servizi locali sono essenziali per garantire una crescita sostenibile e contrastare lo spopolamento delle nostre aree interne. Grazie a questa collaborazione tra Comuni, possiamo accedere a risorse importanti per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere il nostro territorio più attrattivo».