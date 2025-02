Alla BIT di Milano un padiglione per le "Terre del Sangro Aventino"

Da domenica 9 febbraio, la Città di Atessa, presenterà - all’interno della più grande fiera dedicata al turismo - i suoi percorsi di arte, gusto, natura e cultura. Un modo per accreditarsi come meta strategica - in un progetto più ampio per il turismo marittimo e montano abruzzese- che offre ai visitatori gradevoli esperienze di accoglienza e soggiorno tra monumenti, chiese, musei, bellezze naturali e iniziative culturali di pregio.

A rappresentare Atessa, e la regione Abruzzo, alla BIT MILANO sarà il Consigliere regionale Vincenzo Menna. Ad annunciarlo è il Vicesindaco di Atessa – Enzo Orfeo- delegato al turismo e alle attività produttive.

“Ringrazio il presidente di “Terre del Sangro”, Filippo De Sanctis, afferma Orfeo, per averci offerto la possibilità di essere presenti a questo appuntamento strategico che ci consente di mettere ulteriormente a fuoco Atessa come meta turistica d’Abruzzo. L’iniziativa, concordata già da tempo, è parte del più ampio progetto partito a luglio 2023 con la presentazione della “Mappina” (un programma complessivo concepito in sinergia con altri territori come la Costa dei Trabocchi, Roccascalegna e altri Comuni del Territorio) e supportato, oggi, anche da nuove Associazioni e Cooperative cittadine vocate all’accoglienza turistica e l’organizzazione di servizi per i visitatori”.

In quest’ottica di rinnovamento delle politiche strategiche per il Centro cittadino (già interessato da molteplici iniziative come la messa in sicurezza, l’ampliamento di servizi, l’inserimento di nuove iniziative culturali e altre attività volte al complessivo miglioramento della qualità della vita) si inserisce il piano di promozione turistica che vuole valorizzare Atessa, non solo come fulcro industriale del Centro -Sud Italia, ma come meta turistica all’interno di un circuito che si snoda dalla Costa alla Montagna.

Con le sue bellezze architettoniche, i sei musei, i parchi natura e poi teatro, eventi, prodotti tipici, artigianato e accoglienza, Atessa -Città del Vino e dei Motori- si candida ad essere richiamo di turismo culturale, enogastronomico e industriale per l’Abruzzo.