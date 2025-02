Nuova app per le comunicazioni istituzionali a Paglieta

È stata resa pubblica la nuova applicazione (APP) associata al sito internet istituzionale del Comune di Paglieta.

L’APP consente di rimanere in contatto con il Comune anche tramite smartphone. I cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio dispositivo notizie e comunicati dall’Amministrazione Comunale grazie a un avanzato sistema di notifiche push, che garantisce un aggiornamento costante sulle ultime news ed eventi organizzati dal Comune e pubblicati sull'homepage del sito istituzionale. L’applicazione MyPaglieta è stata sviluppata per favorire una comunicazione più immediata ed efficace tra l’Amministrazione e la cittadinanza.

Il Sindaco Ernesto Graziani ha dichiarato: «Questa applicazione rappresenta un importante strumento per migliorare il dialogo tra il Comune e i cittadini, offrendo un servizio innovativo per restare sempre informati sulle attività amministrative e sugli eventi del territorio. Invitiamo tutti a scaricarla e ad attivare le notifiche push per usufruire di questa opportunità».