Al via nuova strategia territoriale per turismo e sviluppo

Entra nel vivo la fase di preparazione della Strategia dell’Area Funzionale di Lanciano finanziata con fondi PR Abruzzo FESR 2021-2027 che con l’Obiettivo Specifico 5.1 “Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane (FESR)”, avvenga mediante Strategie Territoriali che sono definite e attuate da Coalizioni Territoriali, costituite dai Comuni.

Le Strategie devono essere costruite assicurando la cooperazione e la partecipazione degli attori territoriali, con la finalità di rafforzare sotto il profilo socioeconomico, ambientale e culturale le traiettorie di sviluppo delle Aree Urbane Funzionali (AUF), promuovendo altresì la cooperazione istituzionale ed amministrativa al loro interno.ì

L’Area Urbana Funzionale di Lanciano comprende 18 comuni: Altino, Archi, Atessa, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio Sangro, Torino di Sangro, Tornareccio e Treglio.

Nella seduta del 29 gennaio è stata discussa e approvata dalla Conferenza degli Amministratori un primo documento di Strategia che comprende l’analisi del contesto territoriale, l’indicazione degli obiettivi e le linee di sviluppo strategiche oltre ai criteri per l'indicazione dei progetti.

A seguito di un’approfondita analisi delle risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento all’OP5 del FESR Abruzzo, si è ritenuto fondare la strategia sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile.

La sfida è creare una destinazione che organizza la propria offerta allo scopo di soddisfare la domanda dei turisti permettendo la fruizione e la scelta personalizzata delle risorse, attraendo un maggior numero di visitatori. Le risorse territoriali di cultura, storia e natura, si trasformano in offerta turistica, da sole e in combinazioni con altri elementi locali, diventano visite da raccontare e vivere, nell’ottica dell’esperienzialità, per far diventare il visitatore il vero e indiscusso protagonista.

Facilitare la creazione di prodotti turistici è uno degli obiettivi della strategia; questo si persegue potenziando e stabilizzando la rete locale del turismo anche tramite azioni di animazione, sensibilizzazione, diffusione, formazione degli operatori pubblici e privati.

Il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini “esprime grande soddisfazione per la prima parte del lavoro svolto e la partecipazione di tutti i Sindaci dell’Area; la discussione avviata è molto importante per definire una strategia capace di individuare le linee di sviluppo turistico del territorio e annuncia che il 12 febbraio alle 15:30 si terrà presso Centro Servizi Sangro Aventino, Via Nazionale a Santa Maria Imbaro, un incontro per coinvolgere il partenariato locale e gli attori dello sviluppo nel disegno e nella progettazione della Strategia Territoriale”.

Parteciperà anche il Sottosegretario con delega al Turismo della Regione Abruzzo Daniele D’Amario. Tutte le Associazioni, gli Enti territoriali, i Rappresentanti delle imprese, gli Operatori turistici e tutti gli interessati sono invitati a partecipare.