Â«Finalmente una svolta per la realizzazione dei pannelli antirumore lungo l'autostrada A14Â»

Sono in arrivo le tanto attese barriere antirumore lungo il tratto dell'autostrada A14 che attraversa il territorio comunale di Fossacesia. C'è il via libera ministeriale. Questo intervento rientra nel 3° stralcio del Piano del 2013, aggiornato con l'integrazione anche dei comuni di Tollo, Ortona, San Vito Chietino, Treglio, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Paglieta, Torino di Sangro, e rappresenta un passo importante per il risanamento acustico della zona.

Dopo anni di sollecitazioni, documenti e impegno da parte delle Amministrazioni Comunale e Provinciale, guidate da Enrico Di Giuseppantonio nei suoi ruoli di sindaco e presidente, le nuove barriere antirumore interesseranno il tratto che attraversa i comuni da Ortona a Torino di Sangro, tutti situati in provincia di Chieti. Le attività di monitoraggio e rilievi fonometrici puntuali effettuati hanno permesso di definire con precisione le aree in cui sarà necessario intervenire, e la progettazione di dettaglio ha confermato la necessità di procedere con questi interventi per risanare acusticamente il tratto autostradale. Nella progettazione di dettaglio è emersa la necessità di procedere con interventi di risanamento acustico mediante la realizzazione di barriere antirumore ed eventuali interventi diretti sui ricettori (infissi silenti). Gli interventi saranno realizzati su aree di proprietà o in concessione della Società Autostrade per l'Italia, nel rispetto delle normative vigenti e con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti e ridurre l'impatto ambientale del traffico lungo il tratto autostradale.

"Questa è una notizia che aspettavamo da troppo tempo – ha dichiarato Enrico Di Giuseppantonio - ho lavorato instancabilmente, da molti anni nei miei ruoli di Presidente della Provincia e di Sindaco, per ridurre l'inquinamento acustico, un problema che grava pesantemente su molte abitazioni che si trovano a ridosso dell'autostrada. L'A14 Adriatica, tra l'altro, ha diviso in due una parte del territorio di Fossacesia, provocando disagi. Finalmente, dopo vent'anni di battaglie, vediamo concretizzarsi un intervento tanto atteso. Ci tengo a ringraziare la Direzione Generale di Autostrade per l'Italia per la collaborazione e l'attenzione mostrata, nonché a esprimere il nostro apprezzamento alla Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno reso possibile l'avvio di questa importante opera".

Il sindaco ha inoltre sottolineato che convocherà una riunione pubblica per condividere il progetto acustico con i cittadini interessati, anche al fine di raccogliere eventuali osservazioni. Tra le altre cose, Di Giuseppantonio ha ricordato che Fossacesia nelle graduatorie nazionali e regionali per questo intervento aveva rispettivamente il 280° posto a livello nazionale e il 13° posto a livello regionale, evidenziando come i cittadini continuano a soffrire disagi quotidiani a causa dell'inquinamento acustico. L'ultima richiesta inviata, ha aggiunto, risale a ottobre del 2024, tra le tante sollecitazioni.