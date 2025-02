A Rocca San Giovanni la bandiera gialla dei ComuniCiclabili 2025

Rocca San Giovanni entra nella rete nazionale dei ComuniCiclabili, progetto promosso da Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che valuta e attesta l'impegno dei territori nazionali nell'incentivare la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile e nel promuovere in tutta Italia un approccio integrato alla vivibilità urbana. A ritirare la bandiera gialla dei ComuniCiclabili 2025, il sindaco Fabio Caravaggio che ha così commentato l'importante riconoscimento: "In rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale, esprimo viva soddisfazione per l'inclusione alla rete ComuniCiclabili - 8^ edizione, promossa da Fiab, e per l'ottenimento della Bandiera 2025. Soddisfazione espressa anche alla luce dell'elevato punteggio acquisito, che è testimonianza dell'impegno e dell'attenzione posti in relazione alla mobilità sostenibile, allo sviluppo dei percorsi ciclabili, ma non solo, anche all'attività promozionale".

Il punteggio ottenuto da Rocca San Giovanni è 4 bike su 5, avuto principalmente per la Via Verde, che attraversa l'intero tratto di litorale, e per i vari eventi promozionali. La valutazione tiene conto di diversi parametri: mobilità urbana (ciclabili urbane/infrastrutture, moderazione traffico e velocità), governance (politiche di mobilità urbana e servizi), comunicazione e promozione, cicloturismo. Il punteggio assegnato è indicato con il simbolo dei "bike smile" sulla bandiera gialla di Fiab ComuniCiclabili che è stata consegnata al Comune unitamente al documento di valutazione in cui, oltre alle motivazioni, sono riportati utili suggerimenti all'amministrazione sugli interventi da realizzare per migliorare il livello di ciclabilità già raggiunto.

"L'amministrazione comunale – ha aggiunto il primo cittadino Caravaggio - sta puntando molto sulle manifestazioni sportive, promuove l'utilizzo della bicicletta, perché oggi grazie anche all'e-bike, tutti possono utilizzare questo strumento, in maniera agevole, con la possibilità di attraversare ogni punto di questo paese, dal borgo, passando per le colline, fino alla pista ciclopedonale Via Verde della Costa dei Trabocchi, che rappresenta la componente principale dei nostri percorsi ciclopedonali".

"Non smetteremo di lavorare, anzi continueremo in questa direzione – ha concluso il sindaco - ascoltando i consigli dei tecnici della Fiab, che sono sempre al nostro fianco, al fine di ottenere livelli sempre più elevati".