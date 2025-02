Vincenzo Di Bartolomeo nuovo delegato regionale della Federazione Italiana Scherma

Il primo Consiglio Federale all'esito delle elezioni per la Federazione Italiana Scherma porta con sé importanti novità per l'Abruzzo.

Nel corso della prima seduta presieduta dal nuovo Presidente Luigi Mazzone, che si è svolta nel pomeriggio del 24 gennaio a Roma, presso la Sala Giunta del CONI, Vincenzo De Bartolomeo è stato nominato nuovo Delegato FIS per la regione Abruzzo.

Grande spazio per la nostra regione, dunque, in questa prima seduta: la nomina di Vincenzo De Bartolomeo quale nuovo Delegato FIS per l'Abruzzo si inserisce nell'ottica di rinnovamento della realtà abruzzese, sempre più al centro del progetto scherma nazionale. Il nuovo Delegato succede nel ruolo a Giuseppe Orfanelli, che aveva svolto l'incarico negli ultimi 38 anni e del quale aveva già fatto le veci per una parte dello scorsa stagione agonistica, a causa della momentanea indisponibilità di salute dell'allora Delegato.

Vincenzo De Bartolomeo, che vanta un lungo e prestigioso curriculum all'interno della Federazione Italiana Scherma, è stato Vicepresidente della Federazione nel corso dell'ultimo quadriennio e attualmente è componente del Comitato Esecutivo della Confederazione Europea di Scherma, ha accolto con fiducia la delibera: "sono felice e onorato della nomina e, soprattutto, fiducioso che faremo un buon lavoro" ha dichiarato.

Il mondo della scherma abruzzese accoglie con gioia la decisione del Consiglio Federale e augura a Vincenzo De Bartolomeo un buon lavoro.