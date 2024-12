Il solstizio d'inverno nel segno della neve nell'entroterra

Personale e mezzi Anas sono impegnati da ieri nelle strade statali abruzzesi a causa delle forti nevicate che hanno interessato la rete di competenza sopra gli 800 metri di altitudine.

Dal tardo pomeriggio di ieri le precipitazioni nevose hanno interessato la viabilità statale nelle province de L’Aquila, Pescara e Chieti ed in particolare le statali 83, 158, 696, 84, 614, 584, 487, 5 e 539, dove la transitabilità è stata sempre garantita grazie ai mezzi spazzaneve evitando disagi alla circolazione.

Nelle prime ore di questa mattina Anas ha attivato i mezzi spandisale, per far fronte al notevole abbassamento delle temperature previsto e garantire la circolazione in sicurezza, con particolare attenzione alle arterie viarie che conducono alle località sciistiche.

Il personale Anas garantirà il presidio costante sulla rete di competenza.