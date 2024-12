"Decumano Maximo", un viaggio nella storia dei popoli italici disponibile gratuitamente online per il solstizio d'inverno

Il regista Alessio Consorte ha lanciato un invito speciale in occasione del solstizio d'inverno, offrendo gratuitamente il suo film documentario "Decumano Maximo". A partire dalle ore 18 di oggi (20 dicembre), e fino a Natale, sarà possibile guardare il film a titolo gratuito in streaming su YouTube. L'opera racconta la storia dei popoli italici, offrendo una ricostruzione storica molto affascinante e di grande importanza.

Dopo il successo del film-inchiesta " Il Guerriero mi pare strano ", che ha messo in discussione l'autenticità della statua simbolo d'Abruzzo, il Guerriero di Capestrano, Consorte ha deciso di rendere accessibile anche quest'opera, definita indispensabile per capire e comprendere il percorso che lo ha portato ad indagare sulla statua, «un "cimelio" che non rappresenta l'identità storica e culturale dei veri popoli italici», sottolinea il regista.

Nell’antica Roma, il Decumano costituiva la via principale di attraversamento della penisola da est a ovest.Prendendo idealmente le mosse dal tracciato della mitica Via Valeria, il mediometraggio (la durata è di 67 minuti) è un viaggio nel tempo e nello spazio sulle tracce della misconosciuta Guerra sociale, il conflitto epocale che vide opporsi, dal 91 all’88 a.C., le città italiche dei Marsi, dei Sanniti e di altri popoli “periferici” allo strapotere di Roma.

Asciutto ma vibrante, ricco di emozioni e trovate stilistiche, Decumano Maximo ci riporta a quei giorni e in quei remoti luoghi bellici abruzzesi rupestri, arcaici e magici, oggi completamente dimenticati. Da Alba Fucens al tempio italico di Pescosansonesco, dal Monte Ocre al Monte Pallano: siti, fortezze, acropoli, lasciati nell’oblio. Un ruolo di primo piano nel docufilm è esercitato da Corfinio, in provincia dell’Aquila, dove venne forgiata per la prima volta una moneta con la scritta Italia.

“Le richieste per questo film sono tutt'oggi innumerevoli. Non ha più senso tenerlo nel cassetto. È un'opera importante per il nostro territorio”, ha dichiarato Consorte. Dalla prima proiezione al Cinema Massimo di Pescara il 21 ottobre 2021 (con oltre 600 presenze), il film ha ricevuto innumerevoli recensioni positive e ha avuto un ottimo successo nelle sale cinematografiche, con il tutto esaurito al Cinema Lux di Roma e all'Anteo CityLife di Milano. Inoltre, per due anni è stato tra i film più visti sulla piattaforma Nexo Digital, e quest’anno è stato scelto dal CSV Abruzzo per il progetto Scuola & Volontariato nelle scuole del Centro Italia.

"Se il film raggiungerà le 1000 visioni entro Natale, Decumano Maximo resterà per sempre online", dichiara Consorte invitando il pubblico a partecipare. Il documentario esplora le radici storiche e culturali dei popoli italici, tra cui Marsi, Equi, Peligni, Vestini, Marrucini, Pretuzi, Frentani, Carricini, Pentri, Piceni e Sabini.

Il film, coprodotto da CF Studio, la Fondazione Pescarabruzzo e dallo stesso Regista, è stato girato principalmente in Abruzzo e vanta spettacolari riprese aeree e una dettagliata ricostruzione storica, che ha richiesto oltre cinque anni di lavoro. Durante questo periodo, Consorte ha raccolto e verificato centinaia di testimonianze inedite, intervistando archeologi, docenti universitari ed esperti di storia e di lingua pre-romana. La voce principale narrante è affidata a Christian Iansante, famoso doppiatore e attore italiano.

“Decumano Maximo” è un'occasione unica per scoprire le famose cinte fortificate dei popoli italici e riflettere sulla nostra storia millenaria, con un focus sul mitico passaggio di Giulio Cesare in Abruzzo e l'assedio di Corfinio. Un'opera che invita a una profonda riflessione.