Melissa Memeti, di Casoli, vince la terza edizione di "The Voice Kids"

Melissa Memeti, 13 anni di Casoli, è la vincitrice della terza edizione di “The Voice Kids”, talent canoro condotto da Antonella Clerici su Rai 1.

Già nella prima puntata, entrata a far parte della squadra di Loredana Bertè, aveva conquistato unanimi apprezzamenti sulle note di Listen di Beyoncé. Melissa ha battuto nella superfinale della puntata di venerdì 20 dicembre Riccardo Callegari (Team Clementino), Maria Sofia Corona (Team Gigi D’Alessio) e Niccolò Franceschini (Team Arisa).

Come da regolamento del format per giovani cantanti, i super finalisti sono stati scelti dai loro rispettivi coach tra gli altri 2 componenti della loro squadra, mentre la vincitrice dal pubblico presente in studio.