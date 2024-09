L’effetto del “Turismo delle Radici”

Il Comune di Pretoro ha aderito al progetto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale denominato "Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo": è un progetto che riguarda tutti gli italiani che vivono all'Estero e i loro discendenti, che tra gli anni Settanta dell'Ottocento e gli anni Settanta del Novecento, sono stati coinvolti dal fenomeno dell'emigrazione.

Il museo e la mostra fotografica "La valigia di cartone-storie di migranti" realizzato grazie ai Fondi Ministeriali, inaugurato il 10 agosto scorso all'interno del già esistente Museo dell'Arte N. D'Innocenzo, con la presenza di rappresentanti del governo locale e regionale è diventato in breve tempo un luogo della memoria e di pellegrinaggio per i tanti curiosi, turisti ed emigranti di ritorno arrivati dal Canada, Argentina, Brasile e Stati Uniti.

Questo museo rappresenta una finestra sul passato, uno scrigno di ricordi, paure e sacrifici che ancora oggi provoca forti emozioni a quelle persone che hanno vissuto un esodo talvolta non voluto, raccogliendo le poche cose in una valigia di cartone.

L'amministrazione comunale, l'ufficio anagrafe con la responsabile Daniela Mammarella, insieme a tutta la comunità del piccolo borgo, hanno accolto immediatamente gli italo-discendenti impegnati nella riscoperta delle proprie radici, di un territorio che conserva la sua autenticità, in grado di restituire al turista di ritorno, le tradizioni, la cultura e la costruzione della propria storia familiare.

Il progetto è stato fortemente voluto dall'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Diego Giangiulli e dall'Assessore alla Cultura, Fabrizio Fanciulli, coinvolgendo, oltreoceano, l'associazione Pretorese di Ottawa, con la presidente Olimpia Bevilacqua, e il Centro Abruzzese Canadese Inc. di Ottawa nella persona del portavoce Angelo Filoso.

Per il sorprendente risultato raggiunto in pochi giorni e per i documenti prodotti dall'ufficio Anagrafe a favore dei Pretoresi-discendenti pronti ad avviare le procedure per la cittadinanza Italiana, si può certamente affermare che Pretoro, perla incastonata nel Parco Nazionale della Maiella, da 10 anni presente nei club dei Borghi Più Belli D'Italia, è senz'altro un modello da seguire.