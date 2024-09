Una serata per celebrare la scuola e gli studenti

Si svolgerà venerdì, 6 settembre, alle 20.30, la manifestazione organizzata dall’Amministrazione comunale per festeggiare la scuola e premiare i giovani neodiplomati, con il massimo dei voti, residenti in Atessa.

“L’iniziativa, nata con l’intento di dare un riconoscimento agli studenti atessani più meritevoli e di augurare a tutti i neodiplomati un felice avvenire per il prosieguo degli studi o l’inizio della vita lavorativa – sottolinea il Sindaco Giulio Borrelli - sarà anche occasione per salutare e ringraziare la Dirigente scolastica del Ciampoli-Spaventa, Dina Colanzi, e il personale docente e non docente che da quest’anno andranno in pensione. Saranno presenti anche la nuova Dirigente del Ciampoli-Spaventa, Linda Marcovecchio, e la Dirigente dell’Algeri-Marino di Casoli, Costanza Cavaliere”.

“Una serata per festeggiare la scuola e la comunità scolastica in prossimità dell’avvio del Nuovo Anno educativo. Anche l’intrattenimento musicale - aggiunge il Sindaco - sarà un segno distintivo dell’impegno profuso dai nostri studenti e dai docenti perché sarà affidato all’orchestra della scuola, diretta dal maestro Antonio Zizi”.

Appuntamento, dunque, venerdì ore 20.30 in piazza Benedetti.