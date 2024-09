700 velisti per il Campionato Giovanile in Doppio

Oltre 700 velisti, 350 barche ospitate al porto turistico Marina di Pescara, 30 giudici, 30 imbarcazioni assistenza, 60 volontari, quattro campi di regata, circa 2000 persone coinvolte, 3500 pasti somministrati, una ventina di titoli italiani giovanili assegnati: sono i numeri del Campionato Italiano Giovanile in Doppio organizzato su delega FIV, Federazione Italiana Vela, dal Club Nautico Pescara, con la collaborazione dell'Asd Svagamente e LNI Pescara.

Ieri alle 18 apertura allo Stadio del Mare con breve sfilata delle squadre provenienti da 15 Zone FIV, corrispondenti alle regioni, e da domani a domenica 8 settembre regate per sei classi: le derive 420, 29er, RSFeva e i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16 Spi e Hobie Dragoon.

Le classi giovanili con equipaggi composti da due persone, timoniere e prodiere, si ritrovano sul campo di regata in Adriatico al largo di Pescara.

Ieri allo Stadio del Mare sul palco la banda nazionale del corpo dei Vigili del Fuoco si esibirà e farà da colonna sonora al cerimoniale, il presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, insieme al responsabile del comitato organizzatore Alessandro Pavone, apriranno la cerimonia, poi sarà la volta dei saluti delle istituzioni.

Prevista la lettura del Giuramento da parte di un Atleta, un Allenatore e un Ufficiale di Regata, quindi il presidente nazionale FIV formulerà la dichiarazione di apertura a seguito della quale l'inno nazionale accompagnerà l'alzabandiera. Le condizioni meteo si annunciano variabili, ma il vento non dovrebbe mancare.

Ai recenti Mondiali Youth della Federvela internazionale ospitati sul lago di Garda a luglio, la squadra azzurra ha conquistato 6 medaglie d'oro su 11 classi in gara, e il Nations Trophy quale migliore Paese in gara. Tutti gli azzurri protagonisti di medaglie e podi internazionali sono presenti in regata all'Italiano Doppi di Pescara. La premiazione è in programma nel pomeriggio di domenica 8.

(Ansa Abruzzo)