È la giornata della terza edizione di “Borgo in Fiera”

Anche l'associazione "Casoli tra i borghi" aderisce a "Borgo in fiera", terza edizione della rassegna tra enogastronomia e musica in programma domenica 11 agosto a Casoli.

Alla manifestazione, promossa dall'amministrazione comunale, prendono parte associazioni del territorio, produttori locali, aziende agricole, artigiani, commercianti ed esercenti.

Le iniziative, promosse da "Casoli tra i borghi", prevedono l'allestimento de "L'angolo del turista", in piazza della Memoria dove, oltre a materiale informativo sui luoghi più rappresentativi del paese, si potrà assistere alla proiezione del video "Casoli un tempo, Casoli ora", e "Palapizza Gourmet", a cena con i prodotti tipici del territorio. Nell'occasione, davanti a Palazzo Tilli, in via Largo del Fiore, saranno allestiti uno spazio con tavolini e sedie per la degustazione delle pizze e un angolo per coloro che vorranno consumare un aperitivo. Sarà possibile anche acquistare prodotti tipici del territorio e partecipare a visite guidate nella dimora storica, visita particolarmente suggestiva al lume di candela.

"Abbiamo aderito con entusiasmo alla manifestazione, che nelle passate edizioni ha attratto moltissimi turisti e visitatori– spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione 'Casoli tra i borghi' – È l'occasione per promuovere il patrimonio storico, culturale e naturalistico del territorio attraverso la degustazione di prodotti tipici e l'ascolto di musica di qualità. La riscoperta dei borghi e la loro rivitalizzazione rispondono a una domanda di turismo esperienziale che privilegia piccoli centri in cui sono presenti angoli pittoreschi, usi, costumi e tradizioni di grande fascino".