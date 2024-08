Viabilità, lavori di manutenzione straordinaria su due strade provinciali

Sono in via di esecuzione, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria programmati dalla Provincia di Chieti, i lavori relativi a due importanti arterie viarie dell'area Frentana per circa 280.000 euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza e la percorribilità dei tratti maggiormente ammalorati della SP 89 Villa Elce- Sant’Onofrio e della SP 64 Orsogna-Lanciano, entrambi ricadenti nel territorio del comune di Lanciano.

Nello specifico, per la SP 64 sono stati eseguiti interventi di ripristino del manto stradale nei tratti più usurati per un importo complessivo di 120.000 euro, mentre sulla SP 89 Villa Elce – Sant’Onofrio saranno avviati a breve lavori analoghi per 160.000 euro. Le attività programmate, oltre al rifacimento dell’asfalto, includono interventi di installazione di nuove barriere e nuova segnaletica lungo i tratti interessati.

I lavori, entrambi ricadenti nel distretto manutentivo 3 “Basso Sangro”, sono stati affidati tramite il secondo e terzo contratto attuativo dell’accordo quadro 2023-2026, sottoscritto per gli interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali e relative pertinenze con l’associazione temporanea d'imprese (ATI), composta dalla capogruppo Marinelli Umberto srl e dalle mandanti Cogemarsrl e Eurosignalsrl, tutte di San Salvo.

“Siamo pienamente consapevoli dell'importanza di garantire strade sicure e funzionali per i nostri cittadini e le attività economiche del territorio. Gli interventi di manutenzione straordinaria che stiamo eseguendo sulle SP 89 e SP 64 nell'area Frentana di Lanciano sono un passo concreto in questa direzione. Con un investimento significativo di circa 280.000 euro, puntiamo a migliorare non solo la sicurezza ma anche la qualità della viabilità provinciale, intervenendo su tratti ammalorati che da tempo necessitavano di attenzione. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando al progetto, in particolare il settore Viabilità e tutti l’amministrazione: l'impegno operoso della Provincia è rivolto quotidianamente al bene della comunità”, dichiarano il Presidente Francesco Menna e la Consigliera delegata al distretto manutentivo “Basso Sangro” Marianna Apilongo.