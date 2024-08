Alga potenzialmente tossica, esteso un divieto di balneazione

Il Comune di San Vito Chietino ha reso noto che è stato confermato il divieto di balneazione della spiaggia del Turchino ed è stato esteso al tratto di costa che va dalla spiaggia di Rocco Mancini alla spiaggia di Valle Grotte.

Il divieto è contenuto nell'ordinanza sindacale numero 145, emessa dopo che il Distretto provinciale di Pescara di Arta Abruzzo, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, ha rilevato la presenza dell'alga potenzialmente tossica "Ostreopsis ovata" e ha comunicato al Comune i risultati di non conformità delle acque di balneazione di cui al decreto ministeriale del 30 marzo 2010 nel punto di monitoraggio denominato "Zona antistante cala Turchino" del Comune di San Vito Chietino.

La presenza della microalga è stata rilevata in misura di 56.730 cellule per litro.

Il divieto di balneazione sarà valido fino a revoca dell'ordinanza.

(Ansa Abruzzo)