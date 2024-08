San Giovanni in Venere unisce comuni di province diverse

Il Comune di Fossacesia è stato ospite a Collepietro (AQ) in occasione della presentazione dell'opera letteraria "Palear- la Dinastia dei Maestri di Federico II", con l'autore Walter Morico

Un salto nel passato che narra la storia della famiglia Palearia-Collepietro, della quale uno dei più illustri e autorevoli appartenenti fu Oderisio da Collepietro, le cui spoglie sono custodite nella nostra bellissima Abbazia di S. Giovanni in Venere in Fossacesia.

Nell'occasione, con il Presidente della Pro Loco di Collepietro Gen. Rubino Tomassetti, il Sindaco Mauro Colangeli e la Consigliera del Comune di Fossacesia, Marina Paolucci, in rappresentanza del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, i due comuni hanno messo le basi per lavorare a un gemellaggio tra Fossacesia e Collepietro, "per un Abruzzo senza divisioni- ha detto nel suo intervento durante la presentazione del libro la consigliera di Fossacesia Paolucci-tra costa e aree interne, come ci insegnava Oderisio da Collepietro".