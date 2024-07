Taglio guardie mediche turistiche, monta la protesta dei sindaci

Il taglio delle guardie mediche turistiche e la dislocazione delle auto mediche sulla costa continua ad animare il dibattito e la protesta dei comuni. Dopo il primo cittadino di Casalbordino anche il sindaco di Torino di Sangro Nino Di Fonso ha inviato una lettera al direttore generale della Asl Schael per esprimere disappunto sulle scelte effettuate.

«Il Comune di Torino di Sangro, come da precedente incontro, aveva tutti i requisiti per ottenere la postazione di guardia medica turistica – sottolinea Di Fonso – si chiede pertanto secondo quali criteri di valutazione sono state assegnate le predette postazioni». Tre sono i comuni scelti dalla Asl: San Vito, San Salvo e Fossacesia. Sarà quest’ultima postazione, sul lungomare presso gli ex edifici scolastici, a servire anche il territorio di Fossacesia.

«Viste le perplessità del caso, si rimandano alle SS in indirizzo le opportune valutazioni, precisando sin d’ora che il Comune di Torino di Sangro si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità per incidenti o ritardi nei soccorsi e/o qualsiasi tipo di rivalsa formulata da terzi».