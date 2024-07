Mucillagine, De Poli: "Governo intervenga con i ristori"

“L'emergenza mucillagine sta colpendo tutta la costa adriatica e anche i pescatori abruzzesi hanno lanciato il loro grido d'allarme: è necessario che il governo intervenga immediatamente con dei ristori per far fronte ai danni economici che interessano tutto il settore ittico. Come per le Marche e il Veneto, la mucillagine impedisce alle barche di uscire per la pesca e in questa stagione i risvolti sono gravi anche per quanto riguarda il turismo. Come già chiesto dall'Udc abruzzese, che sostiene i pescatori fin dall'inizio dell'emergenza, è necessario attivare misure di tutela sociale soprattutto nei confronti della piccola pesca, che rappresenta l'80% del comparto. Per non compromettere irreparabilmente la stagione è necessario intervenire al più presto”.

È quanto dichiara in una nota il senatore questore dell'Udc, Antonio De Poli, che sul tema ha già depositato un'interrogazione parlamentare al governo.