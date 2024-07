Tribunale annulla provvedimento disciplinare di un lavoratore

Recente sentenza del tribunale di Lanciano favorevole ai lavoratori che hanno avuto il coraggio di rivolgersi alla giustizia per affrontare situazioni di difficoltà. In particolare, un lavoratore, nonché membro del comitato degli iscritti FIOM della ex Sevel, ha ricorso contro il procedimento disciplinare emesso dall'azienda e ha avuto ragione.

Il lavoratore in questione aveva subito un infortunio nella stessa postazione oggetto del provvedimento disciplinare circa un anno prima. Al rientro dall'infortunio, ha continuato a lavorare nella stessa postazione seguendo le procedure aziendali. L'azienda ha contestato al Lavoratore la procedura che stava eseguendo, una procedura che, come emerso dalla sentenza, è quella utilizzata da tutti, comminandogli una sospensione di 5 giorni.

Il tribunale di Lanciano ha annullato la sanzione comminata al Lavoratore e ha condannato la ex Sevel alla restituzione della retribuzione trattenuta per i giorni di sospensione.

Ringraziamo l'avvocato Domenico Sciorra per aver seguito con professionalità e competenza questa ennesima causa di lavoro, ottenendo un altro risultato positivo per i lavoratori.

Fiom Cgil Chieti