Inaugurato il parco giochi "Grotta delle Farfalle"

È stato inaugurato in Contrada Vallevò a Rocca San Giovanni il parco giochi "Grotta delle Farfalle", finanziato con i Fondi per interventi di rigenerazione urbana dipartimento territorio e ambiente Regione Abruzzo, L.R. n. 6/2023 e n. 46/2023.

Con il progetto di "Rigenerazione urbana volta a valorizzare il patrimonio ambientale nella zona del litorale", l'amministrazione comunale ha realizzato un luogo accogliente riservato ai giovani, uno spazio dedicato al divertimento dei bambini, nonché un'area dove le famiglie possono trascorrere momenti piacevoli all'aria aperta. Il tutto nei pressi del sentiero che conduce alla riserva naturale e a ridosso della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Per il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio: "Dopo l'inaugurazione dell'area fitness in contrada Perazza, oggi inauguriamo un nuovo parco in contrada Vallevò, proseguendo con l'obiettivo che ci siamo prefissati ad inizio mandato, ovvero quello di creare aree verdi nelle diverse zone del territorio. Il parco è a ridosso della Via Verde e all'imbocco del percorso naturalistico che conduce alla riserva naturale Grotta delle Farfalle, punto strategico per tutti coloro che vogliono concedersi qualche momento di riposo e relax, nonché punto aggregativo per i tanti ragazzi residenti in questa zona".

Per il vice sindaco, Erminio Verì : "L'opera, che è stata realizzata grazie a fondi di enti sovracomunali, per cui non si è inciso sulle casse del Comune, è finalizzata alla riqualificazione urbana della zona ma anche a garantire un servizio sociale che a Vallevò mancava. Ora, in seguito alla riqualificazione dell'area da tempo inutilizzata, i bambini della contrada posso giocare al parco. Inoltre, per l'intervento di riqualificazione, sono stati usati solo legno e materiali naturali, sicuramente belli da vedere ma anche funzionali e perfettamente inseriti nel contesto naturalistico".