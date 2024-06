In arrivo la Race Cup in Abruzzo

Tappa abruzzese per il circuito Race Cup Mtb Centro Italia, che il prossimo 23 giugno sarà a Sant’Eufemia a Maiella per la sesta edizione della GF Maiella e Morrone. La gara, inserita anche nel circuito Abruzzo Mtb Cup, è già diventata uno degli appuntamenti classici della stagione regionale delle ruote grasse con molti biker provenienti dalle regioni limitrofe e l’appartenenza alla challenge interregionale dovrebbe favorire una maggiore partecipazione proprio da fuori i confini abruzzesi. La gara ha anche una speciale combinata con la settima GF Campo di Giove che si correrà una settimana prima, con premi per le prime 3 squadre con maggior punteggio.

Il percorso principale della gara misura 41 km per un dislivello di 1.650 metri, con molte salite e discese tecniche nei dintorni di Sant’Eufemia, un tracciato che non dà tregua avendo pochissima pianura ma che ha sempre riscosso molto successo e che lo scorso anno ha premiato Davide Giorgini (Dama Pasolini Bikepro) e Karin Sorgi (Lineaorobike Avezzano).

Partenza alle ore 9:30 dal Centro Info Turistiche di Sant’Eufemia, sede anche dell’arrivo e di tutti i servizi. Il costo delle iscrizioni è di 25 euro fino al 16 giugno, poi si passerà a 30 euro. Chi vorrà provvedere al mattino della gara dovrà versare 35 euro. Per molti, soprattutto quelli provenienti da fuori porta, sarà l’occasione per scoprire il luogo di gara, impreziosito ad esempio dal borgo medievale di Roccacaramanico e dalla Chiesa neoromanica di San Bartolomeo. Sarà una domenica davvero diversa dal solito.

Per informazioni: functionalfitmtb@gmail.com.