Grande partecipazione alla “Lunga notte delle Chiese”

Successo per la “Lunga notte delle Chiese”, la grande notte bianca svolta venerdì sera nelle chiese di San Biagio, San Nicola, Sant'Agostino e Santa Maria Maggiore in cui si sono fuse insieme cultura, arte, musica, in una chiave di riflessione e spiritualità.

Durante l’evento si è tenuto il concerto “coro CAI in cammino” a cura del CAI sezione di Lanciano con il maestro Nicola Gaeta a San Biagio; la musica e le parole di Fabrizio de Andrè con Francesco Bottega, Marco Simigliani e Antonella Festa e introduzione di don Angelo Giordano a San Nicola.

Evento organizzato dall’associazione Amici di Lancianovecchia e la Sacca nel cuore, con la collaborazione dell’Arcidiocesi, della Nuova Gutenberg, l’associazione La Santa Casa, dal Cai di Lanciano e con il patrocinio del Comune di Lanciano.