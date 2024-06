Conto alla rovescia per gli Internazionali di Beach Tennis

Tornano gli Internazionali di Beach Tennis in Abruzzo e, per la precisione, a Silvi Marina. Attesi nella nostra regione tanti big della specialità, provenienti da svariati paesi europei. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, avrà il suo clou con le fasi finali del 14/15/16 giugno, ma di fatto ha già preso il via già con eventi collaterali e con i tornei federali riservati a giovani e amatori.

Alla conferenza stampa hanno preso parte il direttore del torneo nonché capo dello staff organizzativo, Stefano Pagliara; la Fitp Abruzzo-Molise con il maestro Alessandro Congeduti; il Comune di Silvi con l’assessore allo Sport Beta Costantini; il title sponsor Disi Impianti con Renato Di Simone.

Al #BT100 di Silvi prenderanno parte 32 coppie maschili e 16 femminili, tra cui atleti del calibro di Andrea Serantoni, Elia Ammendola, Elena Francesconi, Michela Romani e altri. Come detto, si tratta della seconda edizione degli Internazionali di Beach Tennis, ancora una volta a Silvi è ancora una volta sulla stessa spiaggia, molto ampia, quella adiacente la Piazza dei Pini. L'ingresso sarà gratuito.