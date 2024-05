Giornata Mondiale della Tartarughe, appuntamenti all'Oasi WWF 'Lago di Serranella'

In occasione della Giornata Mondiale delle Tartarughe, celebrata ogni anno il 23 maggio, il progetto LIFE URCA PROEMYS, che ha lo scopo di favorire la conservazione di Emys orbicularis in Italia e Slovenia, propone in diverse località sul territorio italiano degli speciali approfondimenti sulla testuggine palustre e la sua conservazione.

In Abruzzo, la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF “Lago di Serranella” all’interno della Zona Speciale di Conservazione nei Comuni di Casoli, Altino e Sant’Eusanio del Sangro, propone delle attività didattiche dedicate alle Emys nei giorni 23, 24 e 26 maggio.

Il Centro di Educazione Ambientale della Riserva proporrà una passeggiata lungo i sentieri dell'oasi e un mini-laboratorio per realizzare una testuggine 3D.

Nei giorni 23-24 le attività saranno rivolte alle scuole.

Domenica 26, giornata conclusiva del Mese delle Oasi WWF, l’attività sarà aperta a tutti in orario 10:30-12:30 e 16:30-18:30.

Prenotazione obbligatoria entro sabato 25 maggio ai numeri (via sms o whatsapp) 333-7971892 oppure 339-7384228.

Il progetto LIFE URCA (Urgent Conservation Actions ProEmys) PROEMYS, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea, ha l’obiettivo di migliorare lo stato di conservazione della testuggine palustre Emys orbicularis autoctona in Italia e Slovenia, mantenendo la diversità genetica delle popolazioni esistenti. https://www.urcaproemys.eu/