Baomarc, urgente aprire discussione sullâ€™organizzazione del lavoro

Soltanto ieri l’azienda ha chiesto al tavolo di trattativa la necessità di turnazioni aggiuntive (18 turni) per far fronte agli aumenti di richieste del Messico e oggi alle ore 6,00 lo stabilimento Baomarc di Atessa si ferma quasi un turno intero per mancanza del gas per le saldatrici!

Tra l’altro i lavoratori che sono rimasti fermi sono stati mandati a lavorare con le proprie auto ad Atessa con tutti i rischi correlati nel percorrere il tragitto.

Lavoratrici e lavoratori crediamo che nel prossimo incontro oltre a discutere del premio che secondo noi deve essere erogato per intero perché non è colpa dei lavoratori se ci sono delle inefficienze bisogna parlare di organizzazione del lavoro.

Si può fermare un’azienda multinazionale perché manca il gas? Ma allora i 18 turni servono a riparare ai problemi organizzativi? Prima di parlare di 18 turni, proprio perché ci teniamo a mantenere il lavoro, urge aprire una discussione su come vuole organizzarsi questa azienda altrimenti ogni eventuale accordo con Stellantis non servirebbe a niente.

Segreteria Fim-Cisl