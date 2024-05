Concorso 'Alfredo Paglione', esplosione di talento e creatività. Tutti i vincitori

La cultura e l'arte sono il cuore pulsante della nostra comunità, e attraverso iniziative come questa, possiamo continuare a coltivare e valorizzare il talento delle nuove generazioni.

"Questi giovani artisti - evidenzia il presidente della Provincia Francesco Menna - hanno saputo trasformare idee, emozioni e sogni in opere d'arte, arricchendo il nostro territorio con nuove prospettive e sensibilità.

Il concorso, nato dall'intuito dell'allora Prefetto Armando Forgione e del compianto Alfredo Paglione , è occasione straordinaria per i ragazzi di esprimere la loro visione del mondo attraverso l'arte, dimostrando ancora una volta quanto sia vitale investire nella cultura e nella creatività.

Un grazie speciale va ad un grande amico della Provincia di Chieti, il dott. Armando Forgione, già Prefetto di Chieti e instancabile animatore di questo progetto che mette al centro i nostri giovani e i loro talenti.

Congratulazioni a tutti e tutte, un plauso ai vincitori e alle vincitrici - conclude Menna - siete il futuro dell'arte e della cultura della nostra provincia!"

Concorso d’Arte Contemporanea, IV edizione -Anno scolastico 2023-2024

“MARE NOSTRUM” ATTRAVERSO L’ARTE. Mediterraneo ieri e oggi

PREMIO ALFREDO PAGLIONE

VINCITORI

SEZIONE PITTURA E DISEGNO

1° PREMIO – (Borsa di studio 1.000 euro offerta da TOTO SPA)

AURORA DI ROSSO, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera ED IO?

2° PREMIO - (Borsa di studio 500 euro offerta da TOTO SPA e un buono del valore di 100 euro offerto da D’Auria Distillerie SPA)

SIRA FEVOLA, Liceo Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera ONDA

3° PREMIO - (Borsa di studio 500 euro offerta da DESMA8 SRL)

LAURA FLOCCO, Liceo Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera SUFFRAGIO NAUFRAGIO

SEZIONE OREFICERIA E MODA

1° PREMIO - (Borsa di studio 1.000 euro offerta dalla CAMERA DI COMMERCIO CHIETI PESCARA)

JENNYFER MONTANARO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera IN FONDO AGLI ABISSI

2° PREMIO - (Borsa di studio 500 euro offerta da TOTO SPA e un buono del valore di 100 euro offerto da D’Auria Distillerie SPA)

SARA PASQUARELLI, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera LA RETE DEI POPOLI

3° PREMIO - (Borsa di studio 500 euro offerta da TOTO SPA)

NICOLE MONTANARO, Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele” per l’opera IL RESPIRO DEL’ACQUA

SEZIONE DISCIPLINE PLASTICO SCULTOREE E INSTALLATIVE

1° PREMIO - (Borsa di studio 1.000 euro offerta da DESMA8 SRL)

GIULIA TAMBURINO, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera I DUE VOLTI DEL MARE

2° PREMIO - (Borsa di studio 500 euro offerta da DESMA8 SRL e un buono del valore di 100 euro offerto da D’Auria Distillerie SPA)

ANEVAY ROSSI, Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera NOSTOS LE DUE ODISSEE

3° PREMIO - (Borsa di studio 500 euro offerta da TOTO SPA)

LUANA D’ERCOLE, Liceo Artistico di Vasto “Pantini Pudente” per l’opera FRAMMENTI DEL MARE

ULTERIORI RICONOSCIMENTI

PREMIO SPECIALE PER LA MIGLIORE RISPONDENZA AL TEMA PROPOSTO

(Borsa di studio 500 euro offerta da STREVER SPA)

MARIA CHIARA TENISCI Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi” per l’opera IL SACRIFICIO DELLA SIRENA

PREMIO SPECIALE PER L’ORIGINALITÀ

(Buono del valore di 100 euro offerto da D’Auria Distillerie SPA)

CHIARA DI CARLO, Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente” per l’opera ONDE DELLA VITA

SEGNALAZIONI DI MERITO

N. 15 buoni acquisto da 100 euro ciascuno offerti dalla BCC ABRUZZI e MOLISE assegnati alle 5 migliori opere di ogni Liceo Artistico, non già classificatesi:

Per il Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”:

CHIARA BERARDI per l’opera GENESI

LAURA LA SPISA per l’opera MEDITERRANEO DA PREGARE

SARA ALFIERI per l’opera HELP US

FRANCESCA PARENTE per l’opera UOMO DA ATTIVITÀ MARINA

ALICE DI DOMENICO per l’opera LA PRESENTOSA FARO DELL’AMORE E DEL MARE

Per il Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”:

EMANUELE CELLUCCI per l’opera SHARK

ISABELLA KSIEZAK per l’opera ESTATE IN PORTOGALLO

CLAUDIA RAPPOSELLI per l’opera FAMMI RESPIRARE

AURORA GINEFRA per l’opera BLU CORAL

DONATELLA NICOLAI per l’opera LIGHT BLU

Per il Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”:

ANDREA DI PIETRO per l’opera LE FORME DEL MARE

FEDERICA BUCCI per l’opera OLTRE L’AZZURRO

CAROLINA FAGNILLI, SERENA SAVIO, FRANCESCA VALENTINI per l’opera FILIUS MARIS

MARCELLO DI CAMILLO, GABRIELE ODORISIO, ASHELEY SHIBATA, LUDOVICA VERNA per l’opera L’INIZIO DI UN NUOVO GIORNO

FRANCESCO D’AMELIO per l’opera NEL BLU DIPINTO D’ITALIA

TARGHE DI MERITO

Targa dell’ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. CHIETI

a PENELOPE LUCCI per l’opera APNEA (Liceo Artistico di Vasto “Pantini-Pudente”)

Targa del Club per l’UNESCO di CHIETI

a ANNA BARBATI per l’opera NON SOLO NUMERI (Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”)

Targa de IL GIARDINO DELLE PUBBLICHE LETTURE

a ANDREACLEONICE LEGNINI per l’opera LE LACRIME DEL MARE (Liceo Artistico di Lanciano “G. Palizzi”)

Targa del WWF CHIETI-PESCARA

a LUDOVICA IANNACE per l’opera PILUMNUS HIRTELLUS (Liceo Artistico di Chieti “Nicola da Guardiagrele”)

Tutte le opere prodotte dagli studenti partecipanti sono state pubblicate su uno specifico catalogo, realizzato grazie al contributo della Banca BPPB e della Fondazione Immagine.