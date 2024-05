Intesa con i sindacati per il programma “Garanzia Occupabilità Lavoratori” GOL

Via libera dei sindacati all'Avviso 5 del programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) riservato al ricollocamento dei lavoratori delle aziende in crisi. L'assenso dei rappresentanti dei lavoratori alla misura prevista nel programma GOL è arrivata nel corso della riunione della Commissione regionale delle politiche attive del lavoro presieduta dall'assessore regionale, Tiziana Magnacca.

Nello specifico l'avviso 5 di GOL prevede la possibilità di finanziare percorsi formativi e percorsi di accompagnamento al lavoro per quei lavoratori che si trovano in Cassa integrazione straordinaria, che sono soggetti a procedure di licenziamento collettivo o che fanno parte di aziende commissariate, oltre ad altre tipologie.

"La condivisione dei contenuti dell'avviso – ha spiegato l'assessore al Lavoro Tiziana Magnacca – è stata dettata dalla scelta di coinvolgere i rappresentanti dei lavoratori all'interno di percorso di riqualificazione che riguarda i lavoratori delle aziende in crisi. In questo senso, su iniziativa del presidente Marco Marsilio la Regione negli anni si è fatta promotrice di tavoli vertenziali sulle crisi aziendali che hanno visto in primo piano i sindacati regionali; da qui la decisione del coinvolgimento in fase istruttoria di un avviso che vuole venire incontro ai bisogni dei lavoratori".

Il coinvolgimento in fase istruttoria dell'avviso è stato salutato con favore dai rappresentanti dei lavoratori, che hanno espresso giudizi positivi sulla volontà di coinvolgimento dei sindacati. Il confronto sui contenuti dell'avviso 5 del programma GOL è stata l'occasione per affrontare altre problematiche sulle tematiche del lavoro, a partire da un mercato del lavoro che lamenta ormai da anni la carenza di figure professionali ricercate dalle aziende e sulle quali l'impegno dell'assessore Magnacca "è rendere per quanto possibile flessibile lo strumento del Repertorio regionale adeguandolo alle esigenze di un mercato del lavoro in continuo divenire".