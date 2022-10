Fossacesia e la Via Verde protagonisti a 'Sì Viaggiare' su Rai 2

Fossacesia protagonista, nella giornata di venerdì 8 ottobre alle 13.45 circa su Rai2, nel corso della rubrica del Tg2 “Sì Viaggiare”.

Il giornalista Miska Ruggeri, con il professor Gianfranco Natale a fargli da guida, farà scoprire ai telespettatori le bellezze della cittadina abruzzese affacciata sul Golfo di Venere. Si parte con l’Abbazia di San Giovanni in Venere, il portale “della Luna”, gli affreschi e il chiostro. Quindi la Via Verde ciclabile, a due passi dal mare, che sarà protagonista anche della cronometro che aprirà il Giro d’Italia 2023. E poi ovviamente i trabocchi, antiche strutture per la pesca, ora trasformate in caratteristici ristoranti dove assaporare una cucina a km zero ma anche raffinata.

"Desidero ringraziare il giornalista Miska Ruggeri, i tecnici della Rai per la bella opportunità turistica che hanno dato a Fossacesia - sostiene il sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Per noi è un' ulteriore occasione per far conoscere le caratteristiche, le qualità, il paesaggio, la storia della nostra città. Serve, inoltre, per rafforzare ancora di più l’immagine del nostro territorio"