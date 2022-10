Riecco la Stralanciano, domenica 9 ottobre l'appuntamento

Torna, dopo due anni di assenza, la “Stralanciano”, storico appuntamento autunnale del podismo abruzzese.

Il Covid aveva fermato la gara ai nastri di partenza, cancellando le edizioni del 2020 e del 2021. L’ultima Stralanciano, quella del 40° anno, si è tenuta nel 2019. Si ricomincia quindi, domenica 9 ottobre, dall’edizione numero 41. Il ritrovo per atleti e appassionati di podismo è alle 7.30 in piazza Plebiscito. Da qui il percorso prosegue su corso Trento e Trieste, via Bocache, corso Bandiera, via Isonzo, via Panoramica, via Alba, via del Mare, via Olmo di Riccio, via Napoli e di nuovo su via Panoramica verso la strada provinciale Lanciano-Frisa, piazza Garibaldi e arrivo in piazza Plebiscito.

Alle 8.45 è prevista la partenza della gara ragazzi, aperta a tutti, maschi e femmine, delle categorie 0-5 anni, 6-9, 10-11, 12-13 e 14-15. È prevista una medaglia ricordo per tutti i partecipanti.

Alle 10 partirà la gara competitiva di 10 chilometri, aperta agli atleti in possesso di certificato medico sportivo per atletica leggera. Allo stesso orario partirà anche la passeggiata di 5 chilometri, dedicata a tutti gli appassionati di corsa che vogliono cimentarsi sul circuito cittadino ufficiale. Alle 12 è in programma la premiazione.

«Siamo contenti di poter riprendere con la storica gara podistica della nostra città», commenta Giacinto Verna, runner e presidente dell’associazione We Run Lanciano, «gli ultimi due anni, segnati dall’emergenza sanitaria, sono stati difficili sotto tutti i punti di vista, anche perché sono mancate manifestazioni sportive e di socializzazione come la Stralanciano. Oltre agli atleti professionisti e ai gruppi podistici che non mancheranno, ci teniamo ad invitare tutta la cittadinanza a venire a trascorrere una mattinata all’insegna dello sport e del sano divertimento, partecipando alla passeggiata non competitiva di 5 chilometri. Finalmente si torna a correre!».

Le iscrizioni, su www.timingrun.it o [email protected], sono aperte fino alle ore 13 di sabato 8 ottobre. A tutti i partecipanti sarà assicurato il ristoro e l’assistenza medica durante e dopo la gara.