La Polizia di Stato assume 1.188 agenti, pubblicato il bando di concorso

Vuoi diventare un agente di polizia? Allora non perdere questa occasione e partecipa al concorso, aperto a tutti, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami”.

Si tratta del concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 3 novembre 2022, utilizzando la procedura informatica disponibile.

Tutte le informazioni le trovate sulla pagina dedicata al concorso.