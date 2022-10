'Campioni di Innovazioni 2022', ultimi giorni per le candidature

Ultimi giorni per le candidature al Premio InnovAzioni, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara e con i suoi Premi, giunto alla sua nona edizione.

A vincere i 6 premi in palio saranno PMI, Start-up, Onlus e Spin-Off universitari che si candideranno presentando i propri progetti innovativi, in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa.

Silvano Pagliuca, presidente di Confindustria Chieti Pescara: “Il valore delle Startup nel panorama economico mondiale è sempre più rilevante, non solo in Asia ma anche in Europa. Alcuni numeri: gli investimenti sulle Startup nel 2021 nel Regno Unito sono stati di 25 miliardi di sterline, in Francia di 10 miliardi di euro, 9 in Germania, 4,5 in Spagna e infine 1,9 i miliardi di euro in Italia; siamo il fanalino di coda ma rispetto all’anno precedente l’impegno economico nel nostro Paese è aumentato enormemente – erano 600 milioni gli investimenti del 2020. Segno che si è preso atto del valore per il nostro futuro che hanno le Startup, anche grazie al ruolo di Cassa Depositi e Prestiti che ha creato un canale di venture capital ad hoc per queste iniziative imprenditoriali. 9 anni del progetto InnovAzioni rappresentano un successo: crediamo in questo percorso che oggi si rinnova e per il 2022 prevede la partecipazione anche di testimoni di eccellenza, di respiro internazionale. Confindustria ha il compito di liberare le energie dei giovani: dall’innovazione viene un messaggio di speranza: mettere in campo i giovani significa mettere in campo le risorse più importanti del nostro Paese. Non solo,” ha concluso Pagliuca: “sottolineo come Confindustria Chieti Pescara punta su PMI e Startup innovative e sul loro connubio con le grandi imprese come volano per l’economia. Confindustria è la casa per far crescere le aziende innovative del nostro territorio.”

Paolo De Grandis, presidente della Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara: “Dobbiamo lavorare su ogni fronte per diffondere la cultura dell’innovazione, nelle imprese, nelle scuole, nelle università, nelle istituzioni. Dobbiamo necessariamente fare fronte comune per andare tutti nell’unica direzione possibile, quella dell’innovazione in ogni settore, che sia di prodotto, di processo, di pensiero, organizzativa, tecnologica. Solo così possiamo garantire crescita e sviluppo, sia delle nostre imprese che dell’intera società, soprattutto in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo. Per questo motivo Confindustria Chieti Pescara ogni anno porta avanti progetti come InnovAzioni, e non solo, per promuovere continuamente le novità, diffondere le idee di giovani talenti, far conoscere nuove startup, creare contaminazioni positive, e dare la possibilità a tutte le imprese che vorranno partecipare, di mostrare le loro eccellenze”.

Cristiano Fino, vice presidente della Sezione e referente del progetto ha sottolineato la grande novità di quest’anno, ovvero l’introduzione di due InnovAtion Talk, che contribuiranno “ad avvicinarci ancora di più sia al pubblico giovanile (futura classe imprenditoriale) che a quello aziendale e anche alla grande platea di chi è semplicemente interessato al mondo dell’innovazione. Sui nostri canali social nelle prossime settimane sveleremo i nomi degli speaker che saliranno sul palco di InnovAzioni2022! Lanciamo infine un forte appello a tutte le PMI e Start up d’Italia a proseguire con le candidature al contest, già arrivate numerose, per aggiudicarsi uno dei prestigiosi riconoscimenti messi in palio da Confindustria Chieti Pescara e dalle aziende partners dell’evento: c’è tempo fino al 9 ottobre”.

Lino Olivastri, vice-presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici e referente dell’Innovation Hackathon: “Abbiamo rinnovato l'impegno progettuale a creare attraverso l'Innovation Hackathon un collegamento tra il mondo imprenditoriale e quello accademico. Nostro primo obiettivo è quello di promuovere tra i giovani la cultura dell'innovazione”. Per iscriversi all’Hackathon c’è tempo fino al 21 ottobre. Si tratta di una competizione di idee rivolta agli studenti universitari iscritti alle Università degli Studi dell’Aquila - l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara - la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “LUISS” e l’Università Politecnica delle Marche. I partecipanti, riuniti in team, durante la due giorni del Festival dell’Innovazione, proporranno soluzioni “innovative” a problematiche aziendali poste da 3 aziende iscritte a Confindustria Chieti Pescara.

InnovAzioni è un format diventato di successo grazie anche alla stretta collaborazione con le aziende del territorio e le multinazionali che credono nel valore del fare impresa unendo creatività, valori ed economia. Si ringraziano le aziende sponsor dell’evento: i title sponsor METAMER e Audi - Pasquarelli Auto, i golden sponsor Istituto Acustico MAICO, Gi-Group e Azimut Capital Management, i silver sponsor DAY e SetUpInformatica, nonché tutte le imprese che grazie al loro supporto consentono la realizzazione dell’evento: Business121, Coesum, Cristiano Fino web and software solutions, IVRI-Securitalia, Meta business services, Radio Delta 1, Radio ISAV, Secretel Digital Comunication.

Tutte le informazioni su InnovAzioni: sui social #InnovAzioni2022 e http://www.innovazioni.camp

www.confindustriachpe.it