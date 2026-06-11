Medaglia d'oro per Pierpaolo Di Paolo (Lanciano Sport Center) al Trofeo Internazionale Nicoletti di Riccione

Prestigioso risultato per il Lanciano Sport Center alla 29ª edizione del Trofeo internazionale Italo Nicoletti, una delle manifestazioni natatorie più importanti del panorama nazionale, che dal 5 al 7 giugno scorsi ha richiamato a Riccione 1.850 atleti in rappresentanza di 85 società provenienti dall’Italia e dall’estero.

Pierpaolo Di Paolo, atleta del Lanciano Sport Center, ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 dorso, imponendosi in una competizione di alto livello tecnico e confermando il proprio valore tra i migliori specialisti della disciplina.

Per il nuotatore di Lanciano la trasferta di Riccione si è chiusa con un bottino eccezionale: oltre al primo posto nei 100 dorso, è arrivata anche la medaglia d’argento nei 200 dorso e il settimo posto nella finale dei 50 dorso categoria Juniores.

Buone indicazioni sono arrivate anche da Martina Capuzzi, che ha conquistato il sesto posto nella finale dei 200 rana e l’ottavo nella finale dei 100 rana Juniores.

Alla manifestazione il Lanciano Sport Center ha partecipato con tredici atleti: Arianna Camiscia, Martina Capuzzi, Vittoria Carafa, Brando Caravaggio, Sara Carpineto, Carola Di Diego, Pierpaolo Di Paolo, Viktoria Ioannisci, Sofia Roni, Elena Sciorilli, Matteo Tinari, Annarita Tieri e Lorenza Travaglini.

La spedizione abruzzese ha ottenuto nel complesso risultati incoraggianti in vasca. Un percorso che porta la firma dell’allenatore Luca Fasoli, guida tecnica del gruppo, il cui lavoro quotidiano, svolto con competenza, passione e professionalità, sta contribuendo alla crescita di diversi giovani atleti. I risultati ottenuti a Riccione rappresentano infatti il frutto di una programmazione attenta e di un lavoro di squadra che coinvolge tecnici, nuotatori e famiglie.

La medaglia d’oro conquistata da Di Paolo e gli ottimi piazzamenti ottenuti dall’intera squadra confermano il Lanciano Sport Center tra le realtà natatorie più dinamiche del territorio.