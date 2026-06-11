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Francesca Michielin in concerto a Casalbordino per la festa della Madonna dei Miracoli

redazione
Musica e Spettacolo
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Appuntamento nella serata di giovedÃ¬ 11 giugno, a Casalbordino, per il concerto di Francesca Michielin che chiuderÃ  i tradzionali e sempre partecipati festeggiamenti in onore della Madonna dei Miracoli.

A organizzare lo spettacolo musicale Ã¨ il Comitato Feste 2026.

La cantautrice e polistrumentista, nota al grande pubblico per aver vinto X Factor nel 2011, si Ã¨ classificata al secondo posto al Festival di Sanremo 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez.

Location del concerto, con ingresso gratuito per il pubblico, Piazza Giovanni Paolo I, dalle ore 21,30.

Foto in evidenza dalla pagina Facebook Francesca Michielin

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